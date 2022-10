Design Museum Den Bosch zet tentoonstelling op over digitale mode

Design Museum Den Bosch duikt in de wereld van digitale mode, zo blijkt uit een aankondiging van de nieuwe tentoonstelling. Vanaf 15 oktober is de tentoonstelling ‘Screenwear - Exploring Digital Fashion’ te zien in het museum.

Design Museum Den Bosch wil met de tentoonstelling alle vragen wegnemen over het fenomeen, zo blijkt uit het persbericht. Wat digitale mode is, hoe draag je het, wie geven het vorm en wat betekenen de ontwikkelingen in digitale mode voor de mode-industrie in zijn geheel. De tentoonstelling toont dan ook uiteenlopende en baanbrekende ontwerpen. Ook kunnen bezoekers digitale mode items ‘aantrekken’ door middel van de digitale passpiegel die onderdeel is van de tentoonstelling.

Het museum toont onder andere werk van Studio PMS, Zeitguised, Inès Alpha, The Fabricant en Institute of Digital Fashion.