Design Museum in Londen opent tentoonstelling over ontwerper Bethany Williams

Het Design Museum in Londen heeft een gratis tentoonstelling opgezet over ontwerper Bethany Williams. De expo genaamd 'Bethany Williams: Alternative Systems' draait om haar alternatieve visie door afvalmaterialen te gebruiken en samenwerkingen tussen gemeenschappen op te zetten, aldus het persbericht.

De gratis tentoonstelling is vandaag geopend en is te vinden in de balkon galerij in het atrium van het museum. De expo onderzoekt de manieren waarop het werk van Williams sociale en milieu problemen aankaart door middel van samenwerkingen en het idee van hergebruik. Het verhaal van haar proces als een ontwerper is in beeld gebracht door middel van kledingstukken, textielstalen, archief materiaal, fotografie en film.

"Bethany Williams' werk brengt streetwear stijl samen met handgemaakte vormen die hun basis vinden in menselijke waarden," aldus Priya Khanchandani, hoofd curator van het museum, in een persbericht. "Ik zie het als een vreugdevol voorbeeld van ontwerp dat sociaal geproduceerd is en aardiger is voor onze planeet. De expo is opgezet rondom het thema van alternatieve systemen omdat het de immense potentie toont voor de ontwerp industrie - mode en verder - om sociale en milieuproblemen aan te pakken door een meer ethische manier van werken. De tentoonstelling ontrafelt de stemmen van de partijen waarmee de studio heeft samengewerkt, waarbij hun creativiteit in elke steek terug te vinden is en het viert hoe inclusief ontwerp kan zijn."