Design Museum in Londen opent tentoonstelling ‘Rebel: 30 Years of London Fashion’

Volgens het persbericht wordt het ‘een van de meest veelomvattende tentoonstellingen over hedendaagse mode ooit in het Verenigd Koninkrijk’: de expositie over dertig jaar kledingontwerp in Londen, die op 15 september opent in het Design Museum in de Britse hoofdstad.

‘Rebel: 30 Years of London Fashion’, zoals de tentoonstelling gaat heten, ‘viert de bijdrage van Londen aan hedendaagse mode wereldwijd’. Er zal werk te zien zijn van meer dan driehonderd ontwerpers, waaronder kleding, films, tekeningen en andere objecten.

De tentoonstelling wordt opgezet ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het Newgen-programma van het British Fashion Council. Dat programma steunt opkomend Brits modetalent en voedde de carrières van onder meer Alexander McQueen, Kim Jones, J.W. Anderson, Simone Rocha, Priya Ahluwalia en Grace Wales Bonner. Bijna al deze ontwerpers werkten vanuit Londen, de stad die voor veel van hen zowel een inspiratiebron als een ontmoetingsplek was.

In de expositie wordt het creatieve proces van modeontwerpen uiteengelegd, zo is in het persbericht te lezen. De bedoeling is om ‘de nieuwe generatie ontwerpers te inspireren door te laten zien hoe zij een carrière in de mode-industrie kunnen ontwikkelen’.

De tentoonstelling is te zien van 15 september 2023 tot en met 11 februari 2024.