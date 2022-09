Design Museum in Londen zet tentoonstelling op over sari's

Het Design Museum in Londen wijdt volgend jaar een tentoonstelling aan de traditionele Indiase klederdracht: de sari. De tentoonstelling 'The Offbeat Sari' wordt aangekondigd in een overzicht van de tentoonstellingen die in 2023 zullen plaatsvinden in het museum.

Het museum geeft aan dat de sari in stedelijk India zich leent voor innovatie, een uitdrukking van identiteit en een ambachtelijk item is dat meerdere lagen van culturele betekenis met zich mee draagt. De tentoonstelling zal ingaan op de vele vormen en betekenissen die de sari inmiddels kent. "Het zal tientallen van de beste sari's van ontwerpers, dragers en ambachtslieden in India samenbrengen."

De tentoonstelling opent op 19 mei 2023 haar deuren voor publiek en loopt tot en met 17 september dat jaar.