Dior-tentoonstelling Kunstmuseum opent deuren op 21 september

Het Kunstmuseum in Den Haag opent dit najaar de tentoonstelling ‘Dior - A New Look’. Open 21 september opent het museum de deuren van de tentoonstelling, zo is te lezen in een persbericht.

“Het gedachtegoed van oprichter/couturier Christian Dior is nog springlevend en dat zie je dit najaar in Kunstmuseum Den Haag”, zegt modeconservator van het Kunstmuseum Madelief Hohé in het persbericht. “Zijn ontwerpen gaan een dialoog aan met die van Maria Grazia Chiuri, de huidige en eerste vrouwelijke creatief directeur van Dior”.

Zo slaat de tentoonstellingstitel ‘A New Look’ niet alleen om het wereldberoemde silhouette dat Dior creëerde, maar ook de nieuwe look die Chiuri ontwierp voor het modehuis. Hoewel de hoofdfocus ligt op Christian Dior en Chiuri, zal ook het werk van andere creatief directeuren van het modehuis aan bod komen.

‘Dior- A New Look’ is te zien in het Kunstmuseum in Den Haag vanaf 21 september 2024 tot en met 26 januari 2025.