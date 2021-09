Disney+ komt met serie over Karl Lagerfeld: ‘Kaiser Karl’

Streamingdienst Disney+ komt met een dramaserie over het leven van ontwerper Karl Lagerfeld. Dat melden internationale media, waaronder The Independent. De serie krijgt de titel ‘Kaiser Karl’, naar de bijnaam van de van oorsprong Duitse ontwerper, die in 2019 kwam te overlijden.

De zesdelige serie is volgens verschillende bronnen gebaseerd op de gelijknamige biografie van Raphaëlle Bacqué. Het verhaal begint in de zomer van 1972, en volgt Lagerfeld in zijn missie om de opvolger te worden van Coco Chanel bij het Franse luxemodehuis. De rivaliteit tussen Lagerfeld en Yves Saint Laurent komt aan bod, evenals Lagerfelds relatie met de Parijse dandy Jacques de Bascher.

Er bestaan al meerdere documentaireseries over Lagerfeld, maar Kaiser Karl wordt de eerste dramaserie over de ontwerper. De serie wordt opgenomen in Frankrijk en geproduceerd door het Parijse bedrijf Gaumont, dat ook de productie deed voor de succesvolle serie Lupin.