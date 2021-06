Dit is de oudst bekende jurk van Nederland, vanaf 5 juni te zien in Oss

In Museum Jan Cunen in Oss is vanaf 5 juni het oudste bekende kledingstuk van Nederland te zien. Het gaat om een geblokte wollen jurk in helder rood en blauw. De jurk dateert van circa 2800 jaar geleden, zo schrijft het museum in een persbericht. Het oorspronkelijke kledingstuk is bijna geheel vergaan, maar onderzoekers hebben de jurk kunnen reconstrueren.

Van de jurk werden in 2010 fragmenten teruggevonden in het graf van een vrouw uit de ijzertijd, in de buurt van Uden. De kleine stukjes wol werden onder meer aangetroffen op bronzen en ijzeren sieraden, waaronder enkel- en armbanden, die ook in het graf lagen. Op basis van de fragmenten en de plaatsing van de sieraden concludeerden onderzoekers van het Rijksmuseum van Oudheden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat het kledingstuk een lange jurk met lange mouwen moet zijn geweest.

Aan de hand van de fragmenten konden de onderzoekers ook het weefpatroon van de stof vaststellen. Uit een analyse van de kleurstoffen bleek dat het blokjespatroon in rood en blauw was uitgevoerd. “De jurk geeft daarmee letterlijk kleur aan ons beeld van de ijzertijd,” aldus het museum. Volgens de onderzoekers zal de jurk, met zijn heldere kleuren, van een ‘bijzondere dame’ zijn geweest.

Medewerkers van het openluchtmuseum PreHistorisch Dorp in Eindhoven maakten een reconstructie van de jurk. Dat op basis van enkele fragmenten een zorgvuldige reconstructie kan worden gemaakt, is uitzonderlijk. Meestal worden er te weinig stukjes textiel teruggevonden, of zijn de fragmenten te klein.

De reconstructie van de jurk is, samen met de textielfragmenten en sieraden, van 5 juni 2021 tot en met 16 januari 2022 te zien in Museum Jan Cunen in Oss, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Jan Cunen Blijft Thuis’.