Documentaire ‘Everyone’s Business’ volgt weg van de ‘anti-wegkijkwet’

De anti-wegkijkwet heeft de laatste horde genomen en gaat geïmplementeerd worden. 4,5 jaar lang werd er gevochten voor een wet waardoor bedrijven hun productieketen onder de loep moeten nemen en misstanden moeten aanpakken. De documentaire ‘Everyone’s Business’ volgde de weg naar de acceptatie van de wet.

De documentaire is gemaakt door de Frans-Duitse zender Arte. De zender volgde jarenlang Europarlementariër en wet-initiatiefnemer Lara Wolters. De film gaat ook in Nederland in première op 29 mei. Een woordvoerder van de eurodelegatie laat weten dat de Franstalige versie online beschikbaar zal zijn, maar dat er hoop is dat ook een versie met Nederlandse ondertiteling beschikbaar zal zijn. Ook lopen er nog gesprekken tussen Arte en de Nederlandse NPO om de documentaire op Nederlandse tv uit te zenden. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) worden bedrijven van een bepaalde schaal verplicht hun productieketen te onderzoeken. Komen bij deze onderzoeken misstanden boven water, dan moeten deze aangepakt worden.Binnen drie jaar zal de wet gelden voor bedrijven met ruim 5.000 medewerkers en een omzet van 1,5 miljard. Een jaar later volgen de bedrijven met 3.000 medewerkers en 900 miljoen euro aan omzet en weer een jaar later de bedrijven met 1.000 medewerkers en een omzet van 450 miljoen euro. Door de wet worden de bedrijven niet alleen verantwoordelijk voor de fabrieken die ze zelf in handen hebben, maar ook de activiteiten van dochterondernemingen en de partners waarmee zij werken.