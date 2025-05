Documentaire onthult samenwerking voor textielrecycling in Europa

Dertien spelers uit de mode- en textielsector, waaronder Adidas, Fashion for Good en Quantis, bundelen hun krachten in het T-REX Project (Textile Recycling Excellence). Het gezamenlijke doel: het ontwikkelen van een geharmoniseerde Europese blauwdruk voor de sortering en recycling van huishoudelijk textielafval. Daarmee moet een schaalbaar, circulair systeem ontstaan waarin afgedankt textiel niet langer als afval wordt gezien, maar als waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

In mei verschijnt een documentaire die deze samenwerking belicht, zo maakt T-REX bekend via LinkedIn. De film biedt een inkijkje in de uitdagingen, innovaties en systeemveranderingen die nodig zijn om textielafval daadwerkelijk circulair te verwerken. Tegenwoordig wordt slechts 2 procent van het post - consumer textiel (in Europa) gerecycled voor vezel-tot-vezelrecycling.

De documentaire laat zien hoe merken, recyclers, innovators en kennisinstellingen samen bouwen aan een toekomstbestendige mode-industrie. Drie pijlers staan daarbij centraal: een techno-economische analyse, digitale traceerbaarheidsoplossingen en een diepgaande duurzaamheidsbeoordeling. Volgens het project zijn deze inzichten essentieel voor het opzetten van rendabele, circulaire bedrijfsmodellen binnen de Europese mode-industrie.