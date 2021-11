Documentaire ‘Twins of Gold’ vertelt het verhaal van de zussen achter sieradenmerk Vedder&Vedder

Op maandag 29 november verschijnt de driedelige documentaireserie ‘Twins of Gold’, zo kondigt RTL aan in een persbericht. De documentaire gaat over Esther en Anne Vedder, de tweelingzussen achter het succesvolle sieradenmerk Vedder&Vedder. De documentaire wordt aangekondigd in een persbericht van Rtl en werd geproduceerd door Monday Media.

Het merk werd vijf jaar geleden opgericht en is inmiddels een miljoenenbedrijf dat samenwerkt met beroemdheden als Rita Ora, Chantal Janzen, Monica Geuze en Sylvie Meis. De documentaire geeft inzicht in het dagelijks leven van de oprichters en laat zien hoe hun bedrijf zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

“We hopen dat we met deze serie anderen kunnen inspireren om in jezelf te blijven geloven en je dromen waar te maken, zelfs zonder een financieel vangnet of netwerk, topmodel appearance of hele goede cijfers op school,” aldus Anne en Esther Vedder in het persbericht. “Wij zijn het bewijs dat als je een passie en een duidelijk doel hebt, je alles kan bereiken.”

De documentaire is vanaf maandag 29 november te zien op Videoland.