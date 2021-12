Duits museum toont 30 werken van Nederlands modefotograaf Paul Kooiker

Het museum Folkwang in het Duitse Essen toont een dertigtal nieuw verworven foto’s van Nederlandse modefotograaf Paul Kooiker, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. De nu 56-jarige Kooiker werkt voor merken zoals Givenchy en Rick Owens.

De fotograaf staat bekend voor zijn eigenzinnige beeldtaal op het snijvlak van mode en kunst, aldus Thomas Seelig, hoofd van de fotocollectie van het museum, tegen DPA. Kooiker vervreemdt vaak de lichamen van zijn modellen met kunstmatige lichaamsverlengingen, protheses of pruiken. De gezichten op de foto’s zijn meestal bedekt of het hoofd ontbreekt volledig. Veel van zijn foto’s neemt hij met een smartphone.

“Ik ben niet geïnteresseerd in de persoon, in schoonheid, in het gezicht,” aldus Kooiker bij de presentatie. “Ik werk ook niet met 17-jarige magere modellen met kledingmaat 34.” Hij vraagt in plaats daarvan specifiek om oudere modellen voor zijn foto’s. Van de meeste opdrachtgevers krijgt Kooiker een carte blanche, aldus Seelig tegen DPA.

Paul Kooiker voor Office Magazine | Foto: Paul Kooiker / Museum Folkwang, Essen