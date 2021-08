Dutch Sustainable Fashion Week focust dit jaar op de waarde van echte én digitale kleding

Van donderdag 23 tot en met woensdag 29 september vindt de achtste editie van de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) plaats. Dat kondigt de organisatie aan in een persbericht. Onder het thema ‘de waarde van kleding’ wil DSFW aan de kaak stellen dat kleding steeds vaker als wegwerpproduct wordt behandeld. Opvallend aan het programma dit jaar is de focus op digitalisering.

Zo opent het festival met een show van kunstenaar Meggie van Zwieten, die virtuele mode en digitale kunstwerken maakt. Van Zwieten onderzoekt via haar werk of digitale mode nieuwe perspectieven kan bieden op het gebied van duurzaamheid en persoonlijke expressie. “Kleding is vaak gerelateerd aan geslacht, stereotypen of culturele geschiedenis. Kleding in de digitale omgeving kan de mogelijkheid bieden om nieuwe vormen van kleding te ontdekken en los te komen van deze associaties,” zo is in het persbericht te lezen.

Ook werkt het festival dit jaar actief met digitale kanalen als TikTok. Op vrijdag is er een TikTok-event in samenwerking met Van Zwieten. Gedurende de week worden er via TikTok tutorials gedeeld om kapotte kleding te repareren.

Daarnaast lanceert DSFW op donderdag een testtool waarmee bezoekers kunnen ontdekken hoe zij hun kleding eigenlijk op waarde schatten. In samenwerking met Chanel Trapman van duurzaam campagnebureau Mumster wordt een themadag vormgegeven rondom kleding en bewustwording. De laatste dag van het programma, georganiseerd door duurzame mode-expert Alexandra Linn, is speciaal voor kinderen en jongeren. Dan vinden er activiteiten plaats als workshops, voorleesacties en een kleurplatenwedstrijd.

De evenementen van de Dutch Sustainable Fashion Week vinden plaats op verschillende plekken in Nederland. Het volledige programma wordt binnenkort gepubliceerd op de website van DSFW.