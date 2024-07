Dutch Sustainable Fashion Week opent in oktober met onthulling couturecollectie van Sepehr Maghsoudi

In het najaar van 2024 staat de elfde editie van Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) op de agenda. Op 8 oktober krijgt modeontwerper Sepehr Maghsoudi de eer om de spits van de duurzame modeweek af te bijten en zal hij zijn vijfentwintigste couturecollectie ‘Time’ onthullen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Men kan Maghsoudi kennen van zijn deelname aan ‘Project Catwalk (Runway)’ in 2010 - het was zijn kennismaking met het Nederlandse publiek. De modeontwerper heeft inmiddels 24 collecties op zijn naam staan en is uitgebloeid tot een wereldwijde bekendheid. Maghsoudi verspreidt de boodschap om ‘in jezelf te geloven en duurzaam om te gaan met mode’.

Voor Maghsoudi’s nieuwste couturecollectie ‘Time’ haalt hij inspiratie op uit “zijn observaties van belangrijke taboes in de samenleving en zijn wens om deze bespreekbaar te maken”. De DSFW opent dan ook met een gelijknamig evenement en biedt “reflectie op vermeden onderwerpen, zoals vrijgevigheid versus hebzucht, zelfacceptatie versus zelfafwijzing, liefde versus afgunst en expressie versus depressie”.

Cécile Scheele, oprichter van de DSFW, over de samenwerking: “De visie van Maghsoudi op duurzaamheid en zijn vermogen om diepgaande maatschappelijke kwesties aan te kaarten via zijn modeontwerpen, sluiten perfect aan bij de kernwaarden van de DSFW. Met deze show zal hij daarbij op bijzondere wijze de vergankelijkheid van kleding in beeld brengen en werkt hij met deadstock en gerecyclede materialen.”

Verder bestaat het DSFW-programma uit andere evenementen in diverse steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Almere, Lelystad, Arnhem, Den Bosch, Groningen en Haarlem. Wie bekend is met DSFW ziet dat er vier extra steden aan het lijstje zijn toegevoegd.