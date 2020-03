Een “creatieve rookpauze” tijdens Tefaf: asbakken van Kiki Niesten x Kassl Editions

Tijdens de drukke kunst- en designbeurs Tefaf in Maastricht, gepland voor 5 tot en met 15 maart, kunnen bezoekers bij kledingwinkel Kiki Niesten terecht voor een “creatieve rookpauze”. In samenwerking met kledingmerk Kassl ontwikkelde Niesten een serie van zes handgemaakte asbakken, zo kondigen beide partijen aan in een persbericht. De asbakken zijn uitgevoerd in precies dezelfde tinten als een aantal Kassl Editions-jassen. Zo zijn er asbakken in elektrisch blauw, hoogglans zwart, en oranje. Het project wordt gedurende Tefaf gepresenteerd in de etalage van Kiki Niesten.

Basis voor de samenwerking is de liefde voor ambacht die Niesten en Kassl met elkaar delen. Die liefde is serieus, maar het samenwerkingsproject is naar eigen zeggen voorzien van een “flinke dosis zelfspot”. Dat blijkt wel uit de video die regisseur en kunstenaar Sander Plug voor het project maakte, waarin Niesten, in blauwe Kassl-jas en met sigaret in de hand, ongeduldig staat te wachten tot een jonge pottenbakker haar bijpassend blauwe asbak heeft gemaakt. Ook de video is tijdens Tefaf in de winkel te zien.

De samenwerking is volgens Niesten een commentaar op de drukke en snelle modewereld: “Helaas wordt de mode-industrie steeds ongeduldiger, de seizoenen volgen elkaar steeds sneller op. See now, buy now lijkt het devies – klanten verwachten de kleding direct van de catwalk in de rekken. In onze stenen winkel gaan we in tegen deze gespannen snelheid,” aldus Niesten in het persbericht. In de winkel is ruimte voor een “welverdiend rustmoment”, zo is te lezen.

De winkeleigenaar gaat ter gelegenheid van de beurs vaker ludieke en kritische designsamenwerkingen aan. Zo ontwierp Sander Plug samen met Lernert Engelberts in 2017 de bag bag voor Kiki Niesten, een tas gebaseerd op “de wallen die vroeg of laat ontstaan onder de ogen van de modemens”. De vorm van de tas was een grafische vertaling van de huid onder Niestens ogen.

De Kiki x Kassl-asbakken zijn gemaakt in samenwerking met keramist Arjan van Dal. Ze zijn tijdens Tefaf te zien en te kopen bij Kiki Niesten, in de Stokstraat 28-32 in Maastricht, à 499 euro per stuk.