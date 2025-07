Eerste Europese retrospectief over Virgil Abloh dit najaar in Parijs

Onder de titel 'Virgil Abloh: The Codes' vindt van 30 september (zijn geboortedag) tot 10 oktober 2025 in het Grand Palais de eerste grote Europese tentoonstelling plaats gewijd aan het werk van mode-ontwerper Virgil Abloh (1980 - 2021).

De tentoonstelling verkent bijna twee decennia van de multidisciplinaire productie van Virgil Abloh aan de hand van 20.000 archiefstukken. De tentoonstelling omvat honderden objecten, prototypes, schetsen en afbeeldingen uit Ablohs carrière, evenals stukken uit zijn persoonlijke collecties en bibliotheek. The Codes belicht ook Ablohs samenwerkingen met verschillende kunstenaars, ontwerpers en atleten.

"Deze tentoonstelling is slechts het begin van ons werk om Virgils nalatenschap en principes te delen met de creatieve gemeenschap en de rest van de wereld", aldus Shannon Abloh, echtgenote van de overledene en tevens algemeen directeur van Virgil Abloh Securities, oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van de Virgil Abloh Foundation, en voorzitter van Virgil Abloh Archive, in het bericht. "Het delen van zijn persoonlijke collectie, onvoltooide projecten en meesterwerken met het publiek is een monumentale manier om Virgils nalatenschap en zijn toewijding om informatie toegankelijk en gezamenlijk te maken, te vieren. Via het archief zal Virgil een bron van inspiratie en een baken van creatieve kennis blijven."

De tentoonstelling, georganiseerd door Chloé Sultan en Mahfuz Sultan, is een uitgebreide versie van de tentoonstelling Virgil Abloh: The Codes uit 2022. Deze tentoonstelling laat zien hoe zijn kenmerkende ontwerpprincipes - zijn 'codes' - terugkomen in zijn werk in kleding, schoenen, architectuur, muziek, reclame en nog veel meer, en hoe deze principes een praktijk verenigen die meerdere disciplines omvat.