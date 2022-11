Eerste Europese tentoonstelling over Diane von Fürstenberg opgezet door Mode & Kant Museum

Het Mode & Kant Museum in Brussel toont vanaf 21 april 2023 een tentoonstelling over ontwerper Diane von Fürstenberg. Het is naar eigen zeggen de eerste keer dat in Europa een dergelijke tentoonstelling wordt opgezet over de ontwerper die bekend staat om haar wikkeljurken.

De tentoonstelling krijgt de naam ‘Diane von Fürstenberg. Woman before fashion’ en zal van 21 april 2023 tot en met 7 januari 2024 te zien zijn. De aanleiding voor de tentoonstelling is het feit dat de iconische wikkeljurk van de ontwerper volgend jaar een halve eeuw bestaat, zo is te lezen in het persbericht.

Het Mode & Kant Museum benadrukt dat het niet gaat om een retrospectief, maar een vrije benadering van het werk van Von Fürstenberg. “Deze tentoonstelling zal de bezoekers de kans geven om de specifieke taal te begrijpen die deze ontwerpster gebruikt met haar kleuren en prints, die we eveneens terugvinden in een kledingstuk dat ongedwongenheid uitstraalt en vrouwen zelfvertrouwen en vrijheid geeft,” aldus het bericht.

De stukken die getoond worden in de tentoonstelling zijn afkomstig uit archieven van het modehuis Diane von Fürstenberg. De ontwerpster en het museum hebben nauw samengewerkt om de tentoonstelling tot stand te brengen.

Diane von Fürstenberg werd in 1946 geboren in Brussel als Diane Halfin. Tijdens haar studie ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot prins Eduard Egon von Fürstenberg. Na haar studie economie leerde ze bij Angelo Ferretti ‘de kunst van het knippen, kleuren en ontwerpen van stoffen’. Ze ontwierp haar iconische wikkeljurk in 1973.