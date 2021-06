Expo Activewear in Modemuseum Hasselt legt kruisbestuiving sport en mode bloot

Zondag 6 juni opende in Modemuseum Hasselt ‘Activewear’, een tentoonstelling over de wisselwerking tussen mode en sport. Want ook al lijkt sportkleding nu meer dan ooit de mode te beheersen, de kruisbestuiving is niet echt nieuw…

De tentoonstelling stond al in 2020 op de planning maar corona gooide roet in het eten. Na al dat thuiswerken en wandelen in een comfortabele legging is het onderwerp anno 2021 alleen nog maar relevanter geworden. Activewear was zelfs een van de beter verkopende segmenten tijdens de pandemie. De expo toont hoe sportkleding, tussen 1850 en nu, in de dagelijkse garderobe is geslopen. Curator Eve Demoen kreeg daarbij hulp van gastcuratoren Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée. De ex-atletes startten na hun olympische triomf in 2008 een eigen modieus sportlabel, 42|54 – een verwijzing naar de tijd waarin ze hun gouden medaille haalden. Vandaag gidsen ze via de audioguide de bezoeker langs verschillende thema’s.

Sporten in korset

Sportkleding heeft vandaag de catwalk en het straatbeeld ingepalmd. Er wordt druk geëxperimenteerd met technische materialen als neopreen en spandex; collabs tussen modehuizen en sportlabels zijn geen uitzondering. Het museum wil ons laten nadenken over de vraag of dit een trend of een blijver is. De expo start immers in 1850, toen er ook al sprake was van een vermenging. Er vallen parallellen te trekken tussen onze lifestyle en die van de late negentiende eeuw. Een gezond, atletisch lichaam werd toen de norm. Sporten werd daardoor populair, ook bij vrouwen. Dat vroeg uiteraard om makkelijkere kledij, materialen en modellen werden aangepast. De expo focust op de Europese context die, anders dan de Amerikaanse sportswear, meer inzet op het koppelen van elegantie aan comfort.

Jersey Chanel

Het sporten gebeurt aanvankelijk nog steeds in korset en lange rok. Wat later volgt de ‘bloomer’ of pofbroek - voor de durvers. Na de Eerste Wereldoorlog maken Jean Patou en Coco Chanel pas echt komaf met overbodige zedige laagjes: sportswear past in hun tijdsgeest en toont de weg naar emancipatie. Chanels specialiteit waren de makkelijke sweaters in jersey – toen de sportstof bij uitstek. Via beenwarmers, leggings en de aerobicslessen van Jane Fonda leidt de expo naar crossovers in textielgebruik. Bodycon materialen als tricot met elastaan of spandex komen tevens in de reguliere kleerkast terecht. Aansluitende jurken en broeken zijn in de jaren 80 dan ook dé trend.

Synthetische garens - nylon, polyester, spandex, lycra… - betekenden een revolutie in de textielindustrie, en niet alleen voor sportkleding. Producenten gingen ze, omwille van de goede eigenschappen, ook gebruiken voor modieuze kledij. Ook vandaag halen innovatieve materialen de catwalk. Denk aan de Off-White-jurken in tule, de creatieve donsjassen van Moncler of de catsuits van Marine Serre. Sportieve ontwerpen als de hoodie, wielertruitjes en sneakers krijgen een high-end twist.

Streetwear deluxe

Subculturen als hiphoppers, skaters en surfers integreren trainingspakken, baseballpetjes en sneakers al langer in hun dresscode. Ook daar is de grens tussen street- en activewear dus vaag. Avant-garde designers die inspelen op die jeugdcultuur schoppen het zelfs tot artistiek directeur bij gevestigde modehuizen. Kim Jones bij Dior Men, Virgil Abloh bij Louis Vuitton of Demna Gvasalia bij Balenciaga: zij trekken de aandacht van een jonger publiek. Uiteraard verdient ook de sneaker een plaats op de tentoonstelling. De sportschoen bestaat al van de negentiende eeuw maar wordt vanaf de jaren tachtig een statussymbool. De populariteit als onderdeel van streetwear wordt in gang gezet in 1984, wanneer basketter Michael Jordan samen met Nike de Air Jordan lanceert. Er wordt een hele cultuur rond gegenereerd, met ‘drops’ van limited editions waarvoor fans harde cash over hebben. High fashion springt mee op de boot met collabs, zo gaat Dior aan de slag met de Air Jordan.

Meer info

Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée poseren op de affiche in een outfit van Belgisch designer Glenn Martens van Y/Project, wiens collecties zich eveneens op de scheidslijn van sport en high fashion bevinden. De band tussen high fashion en sport wordt geïllustreerd aan de hand van ontwerpers, kledingstukken en accessoires van onder meer Botter, Thom Browne, Chanel, Christian Dior Couture, Jean Paul Gaultier, Craig Green, Gucci, Lacoste, Missoni, Marc Audibet, Moncler Genius, Azzedine Alaïa, Off-White, Prada, Marine Serre, Raf Simons, Stella McCartney, Walter Van Beirendonck, Louis Vuitton, Virgil Abloh, Y/Project en Yohji Yamamoto.

Activewear loopt van 6 juni tot en met 30 december 2021 in Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt.

Beeld: Sneak peek expo, foto's Boumedienne Belbachir

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.BE.