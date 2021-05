Fashion + Design Festival Arnhem in coronatijd: ‘Meer makers een plek kunnen geven’

Het Fashion + Design Festival sloeg in 2020 noodgedwongen een editie over, maar het festival is in 2021 terug met een hybride format. Het is nog even afwachten of het maandlange festival fysiek gasten mag gaan ontvangen bij enkele evenementen halverwege de editie, maar het enthousiasme bij algemeen directeur Riëlle Schoeman is er niet minder om. Ze praat FashionUnited digitaal bij over de hybride vorm van het festival dat zij samen met creatief directeur Sebastiaan Kramer en het FDFA-team heeft opgezet.

Het huidige thema ‘purpose’ werd al bepaald in 2019, voordat corona meer was dan alleen een zomers biertje. “Als je ons vraagt wat er goed is aan de huidige situatie met corona, is dat onze thematiek nu noodzaak is geworden,” aldus Schoeman tijdens een virtueel interview. “Het is nu nog passender geworden.” De organisatie spotte al dat steeds meer mensen bezig zijn met zingeving en dit is in coronatijden alleen maar meer geworden. Het thema ‘purpose’ wordt in de breedste zin van het woord betrokken op mode en design tijdens het festival. Om het te behandelen heeft de organisatie gekozen voor de 10 dimensies die zijn afgeleid van de 10 Sefiroth, uit de Kabbalistische leer.

FDFA mag dan semi-noodgedwongen een hybride format hebben, het team was niet bang voor de uitdaging. “We hebben meteen gezegd dat we niet onze normale opzet zouden vertalen naar online, door bijvoorbeeld een digitale tentoonstelling te doen. Je moet jezelf als organisatie ook durven uitdagen.” Waar het FDFA in eerste instantie voor de fysieke editie van vorig jaar een tentoonstelling rondom het thema purpose wilde opzetten, is besloten nu dus geen virtuele tentoonstelling te maken. In plaats daarvan behandelt het festival het thema door de diverse dimensie te behandelen per week, in de volgorde waarop de bezoeker door de tentoonstelling heen had gelopen. Zo begint het festival in de eerste week met ‘consumeren’ en zal het bijvoorbeeld ook ‘ratio’, ‘gelijkheid’ en ‘gedachten’ behandelen, naast de andere dimensies van kabbala. Aan elke dimensie zijn vier video’s gelinkt. Allereerst een visie van de ontwerper op de dimensie, ten tweede een ‘How they create’-video over het maakproces, gevolgd door een Arnhemse ondernemer die geïnterviewd wordt erover en via Purpose TV wordt de vertaalslag gemaakt naar de Arnhemmer op de straat. “We kunnen met elkaar wel bedenken dat het allemaal anders moet, maar we moeten ook realistisch zijn. Wij kunnen het hebben over consumeren en nadenken over hoe dat anders moet, maar als je bij ons in de stad loopt, staat de langste rij nog steeds bij de Primark. Dus hoe denkt de Arnhemmer over het thema?”

Het FDFA neemt traditiegetrouw Arnhem over van 3 juni tot en met 3 juli, maar helemaal hetzelfde is het natuurlijk niet. Aan de ene kant is het festival dat een maand duurt kleiner dan men gewend is, aan de andere kant juist een stuk groter. “We kunnen mensen niet massaal oproepen naar de stad te komen en normaal gesproken hadden we evenementen waar 10.000 tot 15.000 mensen op af kwamen,” zo vertelt Schoeman. Nu wordt een deel van de talks eerste digitaal gehouden en workshops maar met 4 man gegeven. De organisatie heeft voorzichtige hoop dat de coronaregels halverwege juni iets zullen versoepelen zodat er 30 of misschien 50 man welkom is bij de talks.

Waar het fysieke aspect van het festival misschien kleiner voelt, is er aan de andere kant een flinke portie online te vinden waarbij makers veel meer ruimte in kunnen nemen. “Normaal gesproken baseer je het aantal ontwerpers en welke stukken je wil lenen bijvoorbeeld op de ruimte waarmee je werkt voor een tentoonstelling. Nu hebben wij ontwerpers vrijgelaten, al het visueel inhoudelijke wordt gedaan door de ontwerpers, stylisten en kunstenaars. We hebben ze veel vrijheid gegeven. Dat is zoveel toffer geworden dan we ooit van tevoren hadden kunnen bedenken.” De directeur geeft aan dat dit aspect van het hybride format zeker meegaat in de rugzak voor volgend jaar.

FDFA in coronatijd: Een hybride format en nog meer ontwerpers en makers dan normaal

Dat de editie van 2020 gecanceld werd, was eeuwig zonde. Zeker omdat Schoeman en creatief directeur Kramer tijdens het evenement in 2019 nog aangaven dat het festival volwassen was geworden. De duidelijke visie voor de toekomst die het team had zou in 2020 helemaal tot zijn recht komen, zo vertelden de twee destijds al aan FashionUnited. Schoeman en Kramer gaven aan jong talent een plek te willen geven en zich te focussen op de regio. Er mag veel veranderd zijn in de afgelopen twee jaar, maar uit het gesprek met Schoeman komen deze twee elementen glashelder naar voren. Zo krijgen diverse jonge ontwerpers, zowel afgestudeerd als nog studerend een plek binnen het festival. Waar de stemmen van nog studerende ontwerpers te horen zou zijn geweest in een fysieke tentoonstelling vorig jaar, heeft de organisatie er nu voor gekozen deze talenten te interviewen over het thema. “Het wow-effect dat normaal aan het einde van de tentoonstelling had plaatsgevonden, wordt nu vertaald naar deze video.”

Naast de vertaalslag naar de regio door middel van regionale ontwerpers, ondernemers en de mensen op straat, geeft de directeur in het virtuele gesprek aan dat het festival echt voor iedereen is. “Het is niet alleen voor de mensen die ik het vakgebied werken, we willen ook iedereen die er niet dagelijks mee bezig is betrekken.” Om een zo breed mogelijk publiek te trekken zijn de digitale events op donderdag grotendeels gratis.

Fashion + Design Festival Arnhem: ‘We hebben veel meer ontwerpers een kans kunnen geven’

Waar afgelopen februari het team van FDFA nog twijfelde of de events die het had staan genoeg zouden zijn, is het festival dankzij het hybride format nu zo uitgegroeid dat Schoeman zich lachend afvraagt hoe ze het goed over kunnen brengen. “Er is zoveel te doen dat ik niemand wil verplichten alles te zien,” lacht Schoeman. “Want het is echt heel veel.” Samen met partners in de stad is zoals altijd is ook gekeken naar het fysieke programma in de stad met onder andere de workshops in het Modekwartier, maar ook wandelroutes langs dertig etalages die ingaan op het thema van het Fashion + Design Festival Arnhem. De wandelroute wordt versterkt door een audiotour die een bezoeker kan beluisteren. Hierdoor kan een bezoeker zelf een moment kiezen voor de tour.

Schoeman geeft aan dat het festival nooit belerend wil zijn, maar de bezoeker wil inspireren en een eigen visie wil laten vormen over het thema. Na een half uur virtueel bijpraten met Schoeman is het duidelijk: Het Fashion + Design Festival Arnhem is het opnieuw waard om te markeren in de agenda.