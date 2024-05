Fashion + Design Festival Arnhem krijgt nieuw leiderschap

Op de vooravond van de tiende editie van het Fashion + Design Festival Arnhem kondigen de algemeen en creatief directeur van de stichting achter het festival hun vertrek aan. Algemeen directeur Riëlle Schoeman en creatief directeur Sebastiaan Kramer zullen het stokje per 1 september doorgeven, zo melden ze in een statement aan hun contacten.

Zowel Schoeman als Kramer geven aan dat het tijd is voor iets anders. “Met heel veel plezier en passie hebben wij ons de afgelopen 10 jaar ingezet om mode in Arnhem weer op de kaart te zetten. Wat begon als een verzameling aan evenementen met een gezamenlijk moment om dit te vieren in 2014 is het uitgegroeid tot de Juni modemaand en een groot platform met aan Arnhem gelieerde ontwerpers met FDFA.”

Een opvolger van Kramer is al gevonden en binnenkort zal de vacature voor algemeen directeur online gaan.

Het Fashion + Design Festival Arnhem is een platform voor aan Arnhem verbonden ontwerpers en creatief ondernemers. Op zaterdag 1 juni gaat de Arnhemse Modemaand van start waaraan FDFA bijdraagt. Tijdens de modemaand presenteren ondernemers, ontwerpers, evenementen en culturele instellingen wat ze in huis hebben en vaak worden maatschappelijke ontwikkelingen geduid door middel van mode en design.

Algemeen directeur van FDFA Riëlle Schoeman. Credits: Foto door Boris Lutters