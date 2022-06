Fashion + Design Festival Arnhem maakt volledige fysieke terugkeer met thema ‘Waardevol’

Traditiegetrouw is het in Arnhem in juni modemaand. Niet alleen vindt jaarlijks het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) plaats, maar dit jaar is daar ook weer de biennale State of Fashion. Hoewel FDFA vorig jaar een hybride format presenteerde en destijds aangaf daar ook potentie in te zien voor de toekomst, komt het festival nu volledig fysiek terug. “Mensen zijn een beetje klaar met het online bijwonen,” zo vertelt algemeen directeur Riëlle Schoeman tijdens een telefonisch gesprek.

Het thema van dit jaar is ‘Waardevol’. “We merkten dat we nog lang niet klaar waren met het thema van 2021: purpose. De modewereld zit midden in een transitie waar gekeken wordt naar de waarde en het doel van mode,” zo geeft ze aan. Wel was het duidelijk dat de organisatie een Nederlands thema wilde introduceren en dit keer geen Engels thema als leidraad wilde nemen, om het zo laagdrempelig mogelijk te houden, zo vertelt de algemeen directeur. Niet alleen de modeliefhebbers en mensen die regelmatig een museum bezoeken moeten aangetrokken worden door de programmering van FDFA, de organisatie wil iedereen aanspreken en inspireren.

FDFA zoomt dit jaar in op waarden die verbonden zijn aan mode

Doordat modebiennale State of Fashion dit jaar grotendeels gelijktijdig met het Fashion + Design Festival plaatsvindt, heeft FDFA besloten geen grootschalige tentoonstelling op te zetten. Dat neemt State of Fashion op zich. Schoeman legt uit dat het festival ervoor gekozen heeft om vijf losse installaties te laten maken door ontwerpers die ingaan op de thematiek van dit jaar. Deze installaties zijn te zien op laagdrempelige locaties, zoals het museum in Arnhem maar ook in Rozet bijvoorbeeld. Voor deze installaties heeft FDFA een open call opgezet waaruit vijf ontwerpers en duo’s zijn gekozen door een jury. “Het is voor het eerst dat wij niet zelf hebben bepaald wie in het programma wordt opgenomen. De gekozen ontwerpers hebben vervolgens een budget gekregen om een installatie te creëren.” Onder de ontwerpers vallen mensen die een lange geschiedenis hebben met Arnhem, maar ook ‘nieuwe’ Arnhemmers, zoals de ontwerper achter het merk Garcia Bello die oorspronkelijk uit Argentinië komt.

De gekozen designers tonen allen een link met mode in hun installaties. Zo is er bijvoorbeeld Lu Lin die ingaat op de waarde van vrouwenondergoed en de schaamte en verhalen die erbij komen kijken. David Paulus zoomt juist in op de culturele waarde van kleding op Curaçao tijdens het oogstfeest, terwijl Juliana Garcia Bello de waarde van verhalen achter tweedehands kleding in de spotlight zet. Elk van de werken gaat op een totaal andere manier in op het thema ‘waardevol’, maar schijnt een nieuw en uniek licht.

Een ander leuk element in de programmering van FDFA dit jaar is de stadsexpositie waarvoor Arnhemmers zijn gevraagd op de foto te gaan met een pronkstuk. Dit kan een ring zijn, een gebreide trui of iets anders. De foto’s en bijbehorende verhalen zijn te zien in de etalages van diverse ondernemers in Arnhem. Op deze manier spreekt het festival opnieuw alle lagen van de bevolking aan en betrekt het iedereen bij de modemaand die de stad elk jaar juni kent.

“De standaard ingrediënten zijn er ook weer,” zo stelt Schoeman gerust. Dit jaar zullen de Arnhemse Stockdagen traditiegetrouw weer plaatsvinden en eveneens ook de Nacht van de Mode en de afstudeershows van de modeacademies in de stad. Al met al zal Arnhem de komende maand een rijkdom van events, lezingen, workshops, symposia en kunstinstallaties kennen waarin iedereen zijn gading kan vinden.

Het Fashion + Design Festival Arnhem vindt plaats van 3 juni tot en met 3 juli.