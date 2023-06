Fashion + Design Festival Arnhem zet emancipatie en inclusie centraal

Sinds afgelopen weekend wordt Arnhem een maand lang ondergedompeld in diverse mode-evenementen. Het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) werkt in deze editie voor de eerste keer samen met Museum Arnhem - waar tevens de aftrap van de modemaand voor de pers plaatsvond. FashionUnited was aanwezig.

We worden verwelkomd in zaal elf van Museum Arnhem waar tientallen stoelen staan opgesteld. De directeur van het museum - Saskia Bak, de curator - Anne-Karlijn van Kesteren, de directeur van FDFA - Riëlle Schoeman en creatief directeur van FDFA - Sebastiaan Kramer zijn aanwezig. Al snel wordt de boodschap van de Juni Modemaand duidelijk: emancipatie en inclusie zijn belangrijk. De FDFA-thematiek luidt dan ook ‘Buiten de lijntjes’ en daagt ontwerpers en bezoekers uit buiten de lijntjes te denken om onderlinge acceptatie te bevorderen, aldus de directeur van het museum. In het kader van dit thema is er de tentoonstelling ‘Tussen Grenzen’ opgezet waar acht ontwerpers hun migratieverhaal vertellen.

De modetentoonstelling ‘Tussen Grenzen’ zoomt in op wat er in Nederland gebeurt. “Er gebeurt namelijk heel veel [op het gebied van emancipatie en inclusie binnen de creatieve industrie, red.]”, vertelt Van Kesteren. Het is volgens haar een onderwerp waar niet iedereen aan mee wil werken. Sommigen voelen zich in een hokje geplaatst en zeiden ‘nee’ tegen de tentoonstelling, sommigen zeiden ‘ja’. “De vele gesprekken die ik met de deelnemende ontwerpers heb gehad, leidde ertoe dat ik een stapje terug deed en hen het verhaal liet vertellen. Ik vond het doodeng”, vertelt ze. De curator had velen van de werken nog niet gezien, maar het eindresultaat omschrijft ze als ‘een waar spektakel’.

Een overview van de tentoonstelling. Beeld: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

FDFA trapt af met expositie ‘Tussen Grenzen’ in Museum Arnhem

En dat lijkt het ook te zijn. Over het algemeen is er gebruik gemaakt van veel felle kleuren. Zoals in het werk van David Paulus bijvoorbeeld. Zijn creaties lijken op een feestje en vieren de persoonlijke reis van de in Arnhem wonende ontwerper. Paulus is geboren op Curaçao en werd door zijn oma met zijn moeder naar Nederland gestuurd. Hij kon zijn draai niet vinden en ontwikkelde een afkeer tegen zijn verblijf in Nederland. Totdat hij een naaimachine kreeg die zijn gedachten wist af te leiden. Het maken van mode heeft hem geholpen zijn leven in Nederland te accepteren. Een felgroene jurk met blauwe cirkels, grote oranje-roze-blauwe strikken in de gevlochten haren van de zwarte pop stelen de aandacht. Deze typische Curaçaose haarversieringen zijn een ode aan zijn oma en moeder die vroeger de haren van zijn zussen en nichtjes deden.

Een bekende die ook in de tentoonstelling opduikt is de half-Surinaamse Denzel Veerkamp. Hij dompelde zich onder in de Surinaamse klederdracht. Naast het verbreden van zijn kennis over de koto - een kledingstuk dat werd gedragen door Creoolse vrouwen op speciale gelegenheden, ontdekte Veerkamp dat er maar weinig mannelijke Surinaamse kleding was. Hij brengt een ode aan de Creoolse man met een wijde broek die in eerste instantie op een rok lijkt en verwijst naar de koto. Veerkamp staat bekend om het upcyclen van kledingstukken. De ‘koto-broek’ bestaat dan ook uit stukken broeken in diverse kleuren.

Het werk van David Paulus. Beeld: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

De creatie van Denzel Veerkamp. Beeld: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Een ander spektakel wat niet onopgemerkt blijft is de ‘Wixa en Colibri jurk’ van Zyanya Keizer. Een rode jurk voorzien van bloemen doet denken aan een tuin in het herfstseizoen. De driedimensionale bloemen lijken levendig door de sprekende oranje-gele details. Wanneer men een stapje dichterbij zet, ziet men dat de jurk bestaat uit piepkleine glaskralen. De glaskralen zijn op een speciale manier geweven waar de Wixarika-gemeenschap bekend om staat. Deze gemeenschap woont in de bergen van Jalisco in Mexico - waar Keizer is geboren.

Het werk van Zyanya Keizer. Beeld: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Deze creaties zijn slechts een tipje van de sluier die de Juni Modemaand Arnhem openden. Zo neemt de Modemaand heel Rozet over, van entreehal tot de vijfde verdieping, worden er diverse workshops, lezingen en masterclasses gehouden in het Modekwartier en het Openluchtmuseum en is de ‘Nacht van de mode’ ook dit jaar weer onderdeel van de modemaand.

Buiten de lijntjes is te bezoeken van 2 juni tot en met 10 juni. Het Fashion + Design Festival Arnhem is te bezoeken vanaf 3 juni tot en met 2 juli.