Fashion for Good Experience officieel erkend als museum

De Fashion for Good Experience is nu officieel een museum. Het interactieve museum gericht op duurzame mode is namelijk opgenomen in het Museumregister en voldoet daarmee aan dezelfde landelijke normen als grote musea in Nederland.

Albert Brenninkmeijer, de nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Fashion for Good in het persbericht: “We zijn ontzettend trots te mogen delen dat we nu officieel geregistreerd staan in het Museumregister. Het museum is een unieke, interactieve plek voor duurzame mode en dat onze educatieve collectie rondom innovaties hiermee ook meer erkenning krijgt, vinden we natuurlijk een fantastische ontwikkeling!”

Het museum dat zich richt op duurzame mode versterkt daarnaast het bestuur met professor José Teunissen. Ook roept de Fashion for Good Experience een adviescommissie in het leven. Deze bestaat uit Marian Duff, Mick Groeneveld, Elles van Vegchel, Marjolein van Breemen en Stephan Alspeer. De commissie heeft als doel een breder publiek te trekken maar ook advies te geven over subsidies en sponsoring.