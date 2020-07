Fashion for Good museum heropent met nieuw thema: A Cut Above

De Fashion for Good experience , het Amsterdamse museum gespecialiseerd in duurzame mode, heropent vandaag voor het publiek met een nieuw thema. FashionUnited was aanwezig bij de perspresentatie waar het nieuwe thema voor de programmering, A Cut Above, gepresenteerd werd en de zes ontwerpers die de komende zes maanden centraal staan. Daarnaast lanceert Fashion for Good deze week digitale museumtours en worden er vijf nieuwe museumstukken toegevoegd aan de collectie van het museum.

De ontwerpen van de duurzame merken die centraal staan zijn vanaf nu ook te koop in de bijbehorende museumshop, de Good Shop. Dit half jaar gaat dat om de volgende merken: Emroce, Flavia La Rocca, Senscommon, The Fabricant, Unspun en Wires. Emroce produceert zero-waste badkleding gemaakt van Econyl dat bestaat uit gerecyclede visnetten uit de oceaan. De Italiaanse ontwerper Flavia La Rocca won vorig jaar de Green Carpet Fashion Award en maakt duurzame jurken die je op wel tien verschillende manieren kan dragen. Senscommon is het uniseks label uit Amsterdam dat door innovatieve materialen tijdloos design maakt dat zich aanpast aan alle weersomstandigheden. The Fabricant is het digitale modehuis dat alleen digitale couture creëert voor bijvoorbeeld virtuele modeshows en Unspun is een jeanslabel dat door middel van een bodyscan en 3D weeftechnologie de perfect zittende jeans maakt. Wires, tenslotte is het brillenmerk dat mede werd opgericht door model Lily Cole en handgemaakt wordt van 3D geprint bio-plastic.