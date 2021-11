Fashion for Good Museum lanceert mbo-programma voor scholen

Het Fashion for Good Museum lanceert het Circulaire Mode Programma. Dit is een mbo-programma speciaal voor scholen, ontwikkeld met steun van het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, aldus het persbericht.

Het programma is bedoeld om studenten kennis te laten maken met duurzame mode. Ook zoomt het in op waarom de mode industrie moet veranderen in een circulair systeem en hoe de studenten hier zowel als consument als in het werkveld invloed op kunnen hebben, aldus het persbericht. “Mbo-ers zijn niet alleen een vaak vergeten doelgroep voor musea, mbo-studenten zijn ook de grootste groep op de toekomstige arbeidsmarkt,” aldus het Fashion for Good Museum. “Het is dus van groot belang om kennis met deze doelgroep te delen en de studenten te inspireren met een duurzame en circulaire ontwerp- en denkwijze.”

Het Circulaire Mode Programma (CMP) is in-house ontwikkeld door Fashion for Good en is op maat gemaakt voor mbo-modestudenten. Het gaat om een dagprogramma waarin de studenten worden meegenomen in de duurzame modewereld. Het is de bedoeling om de bewustwording rondom duurzame mode te vergroten, meer inzicht te geven in circulariteit en de nieuwste ontwikkelingen te tonen. Het pilotproject zal een jaar duren en wordt getest door 3 mbo-scholen. Vanaf 2023 moet CMP voor eerste en tweedejaars mbo-modestudenten te boeken zijn.