Fashion for Good selecteert zes talenten voor volgende Grow-expositie

Fashion for Good heeft zes creatieve talenten geselecteerd voor de eerstvolgende editie van het Grow-project. Uit 119 kandidaten werden ontwerpers Charlotte Bakkenes, Frederieke Broekgaarden, Huong Nguyen en Eva Sonneveld, content creator Christian Mpamo en copywriter Zainab Goelaman gekozen om deel te nemen aan het programma. Dat meldt Fashion for Good in een persbericht.

Het Grow-talentenproject is een drie maanden durend project waarin de makers een een tentoonstelling ontwikkelen voor het Fashion for Good museum in Amsterdam. Voor de expositie maken ze modecreaties uit duurzame, innovatieve biomaterialen, en weven ze daar een verhaallijn omheen.

Momenteel is de eerste Grow-expositie te ervaren via een virtuele tour. Vanaf juli gaan Bakkenes, Broekgaarden, Nguyen, Sonneveld, Mpamo en Goelaman met de tweede editie aan de slag. Hierbij worden ze voorzien van biomaterialen door verschillende Fashion for Good-innovators, zoals Flocus, Spinnova, Green Whisper en Natural Fiber Weldings.

De makers werden geselecteerd door een vakjury, bestaande uit ontwerper Iris van Herpen, designer Daan Roosegaarde, ontwerpersduo Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, en Vogue-hoofdredacteur Rinke Tjepkema. De jury biedt de zes talenten ondersteuning en begeleiding tijdens het project.

De resulterende expositie opent in oktober. Deze loopt tot maart 2022, en reist dan door naar drie grote Europese steden.