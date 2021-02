Film van Nederlandse ontwerper Lisa Konno en regisseur Sarah Blok getoond tijdens LFW

Dit weekend werd het publiek van London Fashion Week bediend van een portie Nederlands ontwerp- en filmtalent. Zondag werd in het kader van de modeweek de film ‘Baba’ vertoond, gemaakt door de Nederlandse ontwerper Lisa Konno en regisseur Sarah Blok.

De film is een surrealistisch en tegelijkertijd luchtig portret van Ceylan Utlu, die veertig jaar geleden van Turkije naar Nederland verhuisde om zijn linkse gedachtegoed te voeden met een westerse opleiding. Daarna zou hij teruggaan naar Turkije, maar dat gebeurde niet. Zijn half Turkse, half Nederlandse dochter vraagt zich af waarom de dingen niet gingen zoals haar vader ze bedoeld had. Er volgt een gesprek over immigratie, integratie, relaties en eenzaamheid - maar er blijven gaten in het verhaal. Deze worden gevuld met gestileerde scènes waarin het verhaal wordt doorverteld door middel van modestukken geïnspireerd op het leven van Utlu.

De film werd gescreened op de website van consultancyplatform Fashion Scout, waar dit weekend ter gelegenheid van LFW meerdere modefilms werden getoond.