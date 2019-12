Fondation Azzedine Alaïa presenteert expositie gewijd aan Balenciaga

Van 20 januari tot 28 juni 2020 presenteert de Fondation Azzedine Alaïa de expositie ‘Sculptors of Shape’, over het werk van couturiers Alaïa en Cristóbal Balenciaga. De tentoonstelling wordt aangekondigd in een persbericht van de Fondation. De expositie toont ruim tachtig exclusieve silhouetten van beide ontwerpers, voor het eerst tegenover elkaar gepresenteerd. De silhouetten zijn afkomstig uit de verzameling van de in 2017 overleden Alaïa, die nu door de Fondation wordt beheerd.

De Tunesische Alaïa begon al met het verzamelen van couture in de jaren zestig, in een tijd dat de meeste verzamelaars investeerden in moderne en hedendaagse kunst. Zo kon Alaïa enkele exclusieve stukken in handen krijgen van het huis Balenciaga, dat in 1968 zijn deuren sloot. Alaïa koesterde de stukken zeer; hij was een groot bewonderaar van het werk van de Spaanse couturier. Het persbericht verklaart: “De twee couturiers deelden een perfecte balans van dimensies en volumes, een gevoel voor gedekte kleuren en voor diep zwart. Ook in de fluïditeit van hun luxueuze avondjurken en de architectuur van hun jassen en kleermakerschap is er een duidelijk dialoog tussen de Spanjaard en de Tunesiër.” Het is deze dialoog die in de expositie centraal komt te staan.

Het persbericht meldt dat de tentoonstelling “een uitdrukkelijke wens” was van de Franse couturier Hubert de Givenchy. Enkele maanden na het overlijden van Alaïa in 2017 (decennia na het overlijden van Balenciaga, in 1972) kwam hij naar de Association Alaïa met het verzoek de twee couturiers samen te brengen. De expositie is in die zin ook gewijd aan Givenchy, die in maart 2018 overleed.

Na 28 juni reist de expositie door naar de Balenciaga Foundation in Guetaria, de Spaanse geboorteplaats van Balenciaga, om daar te worden tentoongesteld.

Azzedine Alaïa was een groot liefhebber en verzamelaar van mode, kunst, design, architectuur en theater. Tien jaar voor zijn overlijden richtte hij de Association Azzedine Alaïa op (later de Fondation Azzedine Alaïa), om zijn werk en collectie te behouden voor de toekomst. De Fondation is gevestigd in Alaïa’s voormalige couturehuis aan de Rue de Verrerie in Parijs.

Beeld: Fondation Azzedine Alaïa