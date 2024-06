Grand tour langs de (inter)nationale modetentoonstellingen van zomer 2024

Met de opening van de tentoonstelling ‘M/Others’ in het Modemuseum Hasselt op 12 juni heeft de kalender voor de zomer genoeg modetentoonstellingen om er elke week meerdere te bezoeken. FashionUnited licht meerdere in binnen- en buitenland uit.

De tentoonstellingen worden op volgorde van aflopende datum genoemd, zodat u geen enkele tentoonstelling hoeft mis te lopen.

Modetentoonstellingen in de Benelux

Daan, Dust #16, 2020, Daan Duez Credits: Willy Vanderperre

Willy Vanderperre - Prints, films a rave and more

Belgische fotograaf Willy Vanderperre en zijn fascinatie voor de jeugd staan centraal in de tentoonstelling in het Modemuseum Antwerpen. Vanderperre werkte in opdracht voor diverse tijdschriften en modemerken. Zo werkte hij voor Maison Margiela, Dior, Prada, Vogue, i-D en W Magazine.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 4 augustus 2024 in het ModeMuseum Antwerpen.

Trek de stoute schoenen aan

In de meeste tentoonstellingen mag je geen objecten aanraken, maar tijdens ‘Trek de stoute schoenen aan’ mogen bezoekers objecten zelf aantrekken. Het idee van de tentoonstelling is om letterlijk in iemand anders zijn schoenen te gaan staan en kijken of deze schoenen gevoelsmatig bij de bezoekers passen. Er zijn bijvoorbeeld replica’s van bijzondere en historische gemaakt.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 15 september 2024 in het Schoenenkwartier Waalwijk.

Richard Avedon: Relationships

Misschien niet de meest bekende naam onder het grote publiek, maar wel een grote invloed: fotograaf Richard Avedon. De Amerikaanse mode- en portretfotograaf is het onderwerp van de tentoonstelling in Kunsthal. Ruim 130 werken van Avedon zijn te zien in de overzichtstentoonstelling. Hij werkte onder andere voor Harper’s Bazaar en Vogue en introduceerde een nieuw soort modefoto’s. Waar tot op dat moment nog statische poses de norm zijn, laat Avedon zijn modellen juist in realistische en dynamische settings bewegen.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 6 oktober 2024 in Kunsthal, Rotterdam.

Sari / Statement: Fashion from India

De sari kent een hernieuwde populariteit, ook buiten Zuid-Azië. Het traditionele kledingstuk maakte al vele evoluties door en wordt nog steeds in nieuwe vormen gegoten door hedendaagse ontwerpers. Wereldmuseum Amsterdam verkent de transformatie van het kledingstuk in de tentoonstelling ‘Sar / Statement: Fashion from India’.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 3 november 2024 in Wereldmuseum Amsterdam.

Zaaloverzicht tentoonstelling Jules François Crahay. Credits: Mode & Kant Museum Brussel

Jules François Crahay, Back in the spotlight

Ontwerper Jules François Crahay wordt ook wel ‘de vergeten Dior’ genoemd. Zijn naam raakte in de vergetelheid, maar het Mode & Kant Museum in Brussel doet zijn best om de ontwerper weer in de spotlight te zetten. Zo werkte Crahay onder andere voor modehuizen Nina Ricci en Lanvin en werd zijn naam genoemd als mogelijke opvolger van Christian Dior, na zijn overlijden in 1957.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 10 november 2024 in Het Mode & Kant Museum, Brussel.

M/Others - Mode en moederschap

België kent meerdere modemusea en ook in Hasselt is er een tentoonstelling die het bezoeken waard is deze zomer. In ‘M/Others - Mode en moederschap’ onderzoekt het tentoonstelling de relatie tussen kleding en het moederschap. Niet alleen hoe kleding gebruikt wordt voor ondersteuning tijdens de zwangerschap en het borstvoeden, maar ook hoe moeders als muses werden gezien door diverse ontwerpers.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 5 januari 2025 in Modemuseum Hasselt.

Internationale modetentoonstellingen

Mocht u ook andere delen van de wereld bezoeken deze zomer, dan zijn er meerdere tentoonstellingen die aan de route toegevoegd kunnen worden.

Dal cuore alle mani - Dolce & Gabbana

Op deze zomerlijst staat ook nog een stop in Milaan. In het Palazzo Reale is ‘Dal cuore alle mani’ te zien, vrij vertaald ‘van het hart naar de handen’. In de tentoonstelling worden diverse one-of-a-kind items van Dolce&Gabbana worden tentoongesteld. De referenties naar Italiaanse cultuur zullen uitvoerig aan bod komen, naast kunst, architectuur, ambacht, tradities en natuurlijk ‘la dolce vita’.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 31 juli 2024 in Palazzo Reale, Milaan

Statement Sleeves

Ze komen in vele vormen: de statement mouw. Of dit nou overdadig versierd, ingenieus geconstrueerd of uitvergroot is - er is een statement sleeve voor iedereen. Of dat is tenminste de insteek van de tentoonstelling bij Museum at Fit in New York.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 25 augustus 2024 in Museum at FIT, New York.

The Lore of Loverboy

Ontwerper Charles Jeffrey Loverboy is het onderwerp van de tentoonstelling in Somerset House in Londen. De tentoonstelling kijkt naar de tien jaar waarin de ontwerper van ‘de club naar de catwalk’ ging. Het is een kijkje achter de schermen bij het opzetten van een modehuis en de ambacht van alle collecties. Somerset House geeft aan dat er een ‘maximalistische, immersieve show is door een reeks van zintuigelijk geleide ruimtes’.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 september 2024 in Somerset House, Londen.

Sleeping Beauties: Reawakening Fashion

Wat heeft men aan een archief, als het niet tentoongesteld kan worden? Het Metropolitan Museum of Art kent veel ‘slapende schoonheden’ die vanwege de fragiele staat van een item niet makkelijk tentoongesteld kunnen worden en zeker niet gedragen. Door middel van nieuwe technieken kust het museum de stukken weer tot leven.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 2 september 2024 in Metropolitan Museum of Art, New York.

Kijken: De bijzondere Viktor&Rolf tentoonstelling in München Credits: BrauerPhotos / S.Brauer voor Kunsthalle München

Viktor&Rolf ' Fashion Statements'

Waar Nederland al meerdere jaren geleden een groot retrospectief had over modehuis Viktor&Rolf, is het de eerste keer dat dit in Duitsland gebeurt. Aangezien Viktor Horsting en Rolf Snoeren sinds de tentoonstelling in Nederland meerdere bijzondere momenten en collecties hebben gecreëerd, is ook de tentoonstelling in Duitsland de moeite waard. Viktor&Rolf Fashion Statements zoomt in op de kruising van haute couture en kunst. Meer dan 100 ontwerpen van het Nederlandse modehuis zijn te zien in Kunsthalle München.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 6 oktober in Kunsthalle München.

Yuima Nakazato Beyond Couture

Zo’n vijftig ontwerpen gecombineerd met accessoires, schetsen, technische tekeningen, stofstalen, foto’s en video’s geven een kijkje achter de schermen bij het proces van Japanse ontwerper Yuima Nakazato. Nakazato staat bekend om de avant-garde stijl uit de couture collecties.

Deze tentoonstelling is te zien tot en met 5 januari 2025 in Museum of Lace and Fashion, Calais.

Naomi: In Fashion

Een van de bekendste gezichten uit de mode-industrie is model Naomi Campbell. Campbell heeft een modellencarrière die maar liefst ruim 40 jaar beslaat. Ze was het eerste zwarte model op de voorpagina van de Franse Vogue. Ze was op dat moment achttien jaar. Campbell is niet alleen een bekend model, maar ook een cultureel icoon geworden. De tentoonstelling gaat dan ook in op de reis van 15-jarige Campbell op het moment dat ze gescout wordt, tot waar ze nu staat.

Deze tentoonstelling is te zien vanaf 22 juni 2024 tot en met 6 april 2025 in Victoria and Albert Museum.