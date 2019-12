Groninger Museum zet in 2020 tentoonstelling ‘Stranger Things - Fashion and Design’ op

Het Groninger Museum zet in 2020 weer een nieuwe mode tentoonstelling op poten. Eind mei openen de deuren van ‘Stranger Things - Fashion and Design’, zo kondigt het museum aan in een persbericht.

“Stranger Things presenteert hedendaags ontwerp en fashion uit de collectie van het Groninger Museum met een twist,” aldus het bericht. “De items komen samen op onverwachte en soms bizarre manieren, waardoor surrealistische scènes ontstaan die bezoekers inspireren om hun eigen verhaal te creëren en door te geven.”

De tentoonstelling omvat onder andere werk van Azzedine Alaïa, Studio Job, Viktor&Rolf, Joris Laarman en Marc Newson. De show is van 29 mei 2020 te zien tot en met 21 maart 2021.