Grote brand in pand voormalig Leder en Schoenen Museum

In het pand van het Nederlandse Leder en Schoenen Museum heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. Het gaat om een leegstaande loods waarin het voormalige museum gevestigd was in Waalwijk.

Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de omgeving werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Het Nederlands Leder en Schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk sloot begin 2017 haar deuren. Waalwijk zit echter niet zonder schoenenmuseum omdat in juni 2022 het Schoenenkwartier werd geopend. In het Schoenenkwartier is een museum, een maaklab en een kenniscentrum gevestigd.

Voormalig conservator Inge Specht laat op LinkedIn weten dat de collectie van het huidige Schoenenkwartier veilig is. Deze werd al twee jaar geleden op andere plekken overgebracht. "Meer dan goede herinneringen is er niet in rook opgegaan."