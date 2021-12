Gucci-familie verontwaardigd over film ‘House of Gucci’

De familie Gucci is niet blij met de film ‘House of Gucci’. Integendeel: de drie uur durende rolprent wordt door de familieleden beschouwd als ‘pijnlijk’ en ‘beledigend’. Dat schrijven ze in een statement gepubliceerd door het Italiaanse persbureau ANSA, in handen van internationale media.

‘House of Gucci’ gaat over de gebeurtenissen die voorafgingen aan de moord op Maurizio Gucci, de laatste Gucci-telg die leiding gaf aan het bedrijf, in 1995. Hij werd doodgeschoten in opdracht zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani, die in de film wordt gespeeld door Lady Gaga. De rol van Maurizio Gucci wordt vertolkt door Adam Driver.

Een andere grote figuur in de film is Aldo Gucci, de oom van Maurizio, gespeeld door Al Pacino. Aldo Gucci was dertig jaar voorzitter van het modebedrijf. De erven van Aldo Gucci, die in 1990 overleed, vinden dat hij en zijn familieleden onterecht zijn geportretteerd als ‘gangsters die niets afwisten van de wereld om hen heen en er zich niets van aantrokken’. “De makers van House of Gucci hebben geen moeite gedaan om ons te raadplegen,” aldus de erfgenamen in het statement. Volgens hen is de verhaallijn van de film ‘verre van accuraat’ en is deze ‘een belediging voor het erfgoed waarop het bedrijf vandaag de dag voortbouwt’.

Het statement gaat specifiek in op de weergave van Patrizia Reggiani, die volgens de erven ‘zowel in de film als in statements van de cast wordt afgeschilderd als een slachtoffer dat probeerde te overleven in een masculiene en macho bedrijfscultuur’. De familie benadrukt dat Gucci altijd inclusief is geweest en dat verschillende vrouwen in de jaren tachtig al topposities binnen het bedrijf bekleedden.

Aan het einde van het statement onderstreept de Gucci-familie dat deze zich ‘elk recht voorbehoudt om de naam, het imago en de waardigheid van hun geliefden te beschermen’. Of dat betekent dat de familie juridische stappen zal ondernemen, is nog de vraag.