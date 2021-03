Haute bordure: Fries Museum presenteert expositie over borduren in de mode

Het decoreren van kleding en accessoires met borduurwerk is van alle tijden. Maar de laatste jaren maakt borduurwerk wel opvallend vaak acte de présence in de mode: op ontwerpen van Viktor & Rolf en Karim Adduchi, of op straat, in de vorm van persoonlijke toevoegingen aan massageproduceerde kledingstukken. De tentoonstelling haute bordure in het Fries Museum in Leeuwarden brengt vier eeuwen geborduurde kleding en accessoires samen, en biedt daarmee een overzicht van de rol van borduurwerk in de Nederlandse modegeschiedenis, zo kondigt het museum aan in een persbericht.

In de tentoonstelling zijn spektakelstukken te zien die in Nederland gemaakt of gedragen zijn, zoals een jurk van Adduchi met geometrische patronen waar drie borduursters in totaal 260 uur aan werkten; een catsuit van Jan Taminiau, bestikt met pailletten; of een jurk van Viktor & Rolf, die de borduurring die gebruikt werd om de stof tijdens het bewerken op spanning te houden bewust aan de jurk lieten zitten om aandacht te vragen voor het ambacht dat bij het maken van een couturestuk komt kijken.

Links: Karim Adduchi, Mosaic dress, 2019. Photography: Petrovsky & Ramone. Rechts: Viktor & Rolf, Dots, 1997-1998, collectie Groninger Museum. Foto: Heinz Aebi.

Maar ook zijn er historische stukken, gedragen door welgestelde Nederlanders die konden betalen voor het intensieve vakmanschap en de materialen als gouddraad, zijde en zoetwaterparels die in het borduurwerk werden verwerkt. In de tentoonstelling is daarnaast te zien hoe door de eeuwen heen werden complexe steken en technieken zijn ontwikkeld. De kledingstukken en accessoires in de tentoonstelling komen uit de eigen collectie van het museum, maar ook uit collecties van onder meer het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Centraal Museum en Kunstmuseum, en de archieven van hedendaagse ontwerpers.

Twee mannenvesten, 1780-1800, collectie Fries Museum. Foto: Erik & Petra Hesmerg.

De tentoonstelling staat al klaar, maar Nederlandse musea zijn nog tot ten minste 15 maart gesloten in verband met de coronamaatregelen. Het Fries Museum hoopt de tentoonstelling op 16 maart te kunnen openen. Deze loopt dan tot en met 18 juli 2021.

Links: tweedelig pak van Dylan Westerweel, 2019. Foto: Milan van Dril. Rechts: detail van paar schoenen, ca. 1620, collectie Fries Museum. Foto: Erik & Petra Hesmerg.