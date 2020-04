Heropening van MoMu met een jaar uitgesteld

Het ModeMuseum in Antwerpen heropent niet in 2020, maar in 2021. Het nieuws wordt door het museum bekendgemaakt middels een persbericht. De veiligheidsmaatregelen rondom de pandemie zorgen ervoor dat de voorbereidingen van de heropening niet getroffen kunnen worden.

“De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van het team, onze bezoekers en iedereen die betrokken is bij de heropening is het allerbelangrijkste. We stellen de opening alleen uit, we cancellen het heropenen niet,” aldus Nabilla Ait Daoud, van Culture Antwerp, in het persbericht.

ModeMuseum Antwerpen sloot begin 2018 de deuren voor een verbouwing. Het museum wil een plek creëren waar ‘op permanente basis het verhaal van Belgische mode kan worden gebracht, en bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis geven’, aldus directeur Kaat Debo in 2018.