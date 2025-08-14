Het verhaal achter Yoox Net-a-porter: Het nieuwe boek van Federico Marchetti

Op 9 september verschijnt het nieuwe Engelstalige boek van Federico Marchetti, met een voorwoord van Giorgio Armani: "The Geek of chic: an american dream italian style" (304 pagina's, 18,99 dollar).

De uitgever is de Amerikaanse Post Hill Press.

Het boek is een "inspirerend verhaal vol successen, fouten, eerlijkheid en wat er nodig is om van nul te beginnen, met als doel iedereen die de wereld wil veranderen te bemoedigen", aldus de presentatie.

Begin 2000 verkreeg Federico Marchetti een investering van enkele miljoenen dollars van Benchmark, een durfkapitaalbedrijf, en transformeerde dit tot Yoox Net-a-porter group. Deze werd later verkocht aan het Zwitserse Richemont, waartoe onder andere Cartier behoort, voor een waarde van zes miljard dollar. "Marchetti vond zijn succesformule door de technische expertise van Silicon Valley te combineren met Italiaanse creativiteit en humanisme. Zijn zakelijke aanpak is gebaseerd op dit Italiaanse DNA, en toch heeft Marchetti de mode-industrie naar de eenentwintigste eeuw gebracht door de eerste Italiaanse unicorn te bouwen, in een land zonder digitale infrastructuur en technologische cultuur", vervolgt de presentatie.

De cover van The Geek of chic: an american dream italian style Credits: Federico Marchetti website

Marchetti's verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van Europese landschappen: Milaan, het Comomeer, Venetië en de Engelse Koninklijke Paleizen. Zijn reis begint met een moeilijke Italiaanse jeugd en raakt veel van de meest significante momenten in het internationale bedrijfsleven van de afgelopen decennia, van zijn werk in de Twin Towers tot zijn studie aan de Columbia Business School en de lancering van een startup vlak voor de dotcom-bubbel. Onderweg ontmoet hij de meest invloedrijke figuren uit de technologie-wereld, van Jeff Bezos tot Bill Gates en Mark Zuckerberg.

"Marchetti is het enige externe lid van de raad van bestuur van Armani, woont modeshows bij en co-investeert in de films van Luca Guadagnino. 'The Geek of chic' is even inspirerend als vermakelijk, rijk aan stijl, surrealistische situaties, onverwachte gebeurtenissen en 'sliding doors'-momenten", besluit de boekpresentatie.

In The New Yorker werd over Marchetti geschreven dat "niemand meer dan Federico heeft bijgedragen aan het brengen van e-commerce in de mode" en The New York Times noemde hem "De man die mode online bracht".

In 2021 vroeg toenmalig Prins Charles, nu Koning Charles III, hem om voorzitter te worden van de Fashion Task Force van het Sustainable Markets Initiative.

Marchetti en Koning Charles, die een gedeelde passie hebben voor ambacht en onderwijs, bedachten in 2018 ook het project The Modern Artisan. Dit initiatief leidde tot een voortdurende samenwerking tussen The Prince’s Foundation, nu The King’s Foundation, en Yoox Net-a-Porter, bedoeld om jonge studenten en ambachtslieden aan te moedigen duurzame luxe te creëren met behulp van data en technologie.