Hoe ziet de eerste film geproduceerd door modehuis Saint Laurent eruit?

‘Strange way of life’, van de Madrileense regisseur Pedro Almodovar, is de eerste korte film geproduceerd door het Saint Laurent productiebedrijf (Kering). De film, die in Frankrijk al in de bioscopen te zien is en in september naar Nederland komt, heeft kenmerkende kostuums en een strakke esthetiek.

‘Strange way of life’ vertelt het verhaal van twee cowboys, gespeeld door Ethan Wake en Pedro Pascal, die door het leven tegen elkaar opgezet zijn (de eerste is een sheriff op zoek naar de moordlustige zoon van de tweede) maar die al 25 jaar door passie verenigd zijn. Deze queer western is de eerste film geproduceerd door Saint Laurent Productions. Het bedrijf werd opgericht op 22 februari 2023. Haar rechtsvorm is SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap. Haar activiteit is de productie van bioscoopfilms. Volgens de bedrijvengids heeft het bedrijf geen werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd op 39 rue de Bellechasse (Paris 7e).

Op de poster en in het eerste aftitelingspaneel zet Saint Laurent Productions de toon: "Saint Laurent by Anthony Vaccarello presents" een film van Almodovar. Het merk treedt op als geassocieerd producent en is verantwoordelijk voor de kostuums. Als producent bezit het de rechten van de film. Dit is een stap verder dan sponsoring (product placement), wat een manier is om op het scherm te verschijnen, maar waar geen rechten aan verbonden zijn.

Dit is bijvoorbeeld het geval in Almodovars tweede korte film, The Human Voice, met Tilda Swinton in de hoofdrol, die volgt op de western. In de inleidende scène herkennen we duidelijk de baljurken van Balenciaga (een futuristische rode crinoline uit de lente-zomercollectie 2020), vervolgens een jasje van Dries Van Noten, een enorme fles Chanel nummer 5 en tot slot horen we een "waar is mijn Chanel-tas?”

Wanneer een modehuis een speelfilm produceert

Wat voor soort artistieke vrijheid is er wanneer een merk een film produceert? In werkelijkheid hetzelfde als wanneer een industriële of andere privéstructuur een persgroep opkoopt. Saint Laurent Productions is van plan om het opnieuw te doen met andere gerenommeerde regisseurs: David Cronenberg en Paolo Sorrentino. Het vraagstuk die door dit nieuwe type producent aan de orde wordt gesteld, is uiteraard de artistieke vrijheid met betrekking tot het beeld dat een merk wil uitstralen, wat beperkend kan zijn. In het persbericht van het bedrijf staat inderdaad dat "alle films van het bedrijf kostuums bevatten van Anthony Vaccarello voor Saint Laurent". In deze context is het moeilijk om je een verhaal van sociale ellende voor te stellen. Het risico op grote schaal is dat cinematografische beelden aseptisch worden.

‘Strange way of Life’ is een gepolijste film: het appelgroene jasje van Pedro Pascal, de close-up van de la met wit ondergoed, het krijtstreeptennispak van de sheriff, enzovoort. "Ik heb cowboyjongens nog nooit zo goed gekleed gezien", zei een kijker in een commentaar op Franse beoordelingswebsite AlloCiné. Als het verhaal doet denken aan Brokeback Mountain, dan doet de esthetiek eerder denken aan de films van Tom Ford, een artistiek directeur die na de verkoop van zijn merk de mode de rug toekeerde om zich opnieuw aan de zevende kunst te wijden.

Na de explosie van modefilms tijdens de Covid-periode, de alomtegenwoordigheid van modemerken op de rode loper (Cannes Festival, Oscars, Césars, enz.) en de wals van acteur/actrice muzes, is het niet verwonderlijk dat luxemerken filmische uitdagingen aangaan. Saint Laurent loopt voorop in deze ontwikkeling.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.