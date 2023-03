Hoedenmaker Borsalino opent eigen museum in Italië

Iconische Italiaanse hoedenmaker Borsalino opent op 5 april een eigen museum. Het museum is te vinden in Alessandria, zo is te lezen in een statement in handen van FashionUnited Italië.

Het museum is gevestigd in het Palazzo Borsalino, dat al bijna 100 jaar functioneert als de ingang van de hoedenfabriek. Verdeeld over ongeveer 340 vierkante meter wordt de tentoonstelling getoond. Deze ruimte is ingedeeld in drie thema’s die het verhaal van Borsalino vertellen door middel van de geschiedenis,, het productieproces en een overzicht van ruim tweeduizend hoeden Nog eens 280 vierkante meter is bestemd voor gemeenschappelijk gebruik en is open voor het publiek met een café en een cadeauwinkel.

Borsalino werd in 1857 opgericht in Alessandria in Italië.