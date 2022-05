Huis Verwolde toont hoedententoonstelling ‘Chapeau’

Huis Verwolde in Laren toont deze zomer de hoedententoonstelling ‘Chapeau’, zo deelt de organisatie in een persbericht. Vanaf 1 juni tot en met 30 september dit jaar is de tentoonstelling te zien.

De tentoonstelling bestaat uit hoeden en accessoires uit de eigen collectie van het huis en enkele familiestukken, maar er worden ook moderne hoofddeksels getoond. Zo hebben eerstejaars studenten van de Kunstacademie Artez in Enschede zich laten inspireren door de sfeer van het huis en vervolgens items gemaakt. Ook zijn er hoeden te zien van Meta Leefkens en Frida Pelgrum.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens openstellingsdagen vanaf 12:00 ‘s middags. De tentoonstelling is geen onderdeel van de reguliere rondleidingen over het huis.