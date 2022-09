In beeld: De nieuwe V&A-tentoonstelling over Koreaanse (mode)cultuur

Het culturele seizoen is weer begonnen wat betekent dat ook diverse modetentoonstellingen deze maand de deuren openen. Aankomende zaterdag opent onder andere de tentoonstelling ‘Hallyu! The Korean Wave’ in het Victoria & Albert Museum in Londen. FashionUnited heeft alvast de eerste beelden.

De tentoonstelling viert de ‘kleurrijke en dynamische’ (mode)cultuur van Korea, aldus het Victoria & Albert Museum in het persbericht. Zo zijn er historische mode-items, maar ook kostuums van K-pop (Koreaanse pop) artiesten. Outfits van Psy (de artiest van de populaire hit ‘Gangnam Style’ uit 2021), Aespa en Ateez zijn opgenomen in de tentoonstelling. Ook zijn er items uit de muziek en filmwereld te zien, maar ook uit diverse ‘fandoms’.

Het woord ‘hallyu’ betekent ‘Koreaanse golf. Dit fenomeen werd groot in de jaren 90 van de vorige eeuw en verspreide zich door Azië heen en later over de gehele wereld, aldus het museum in het persbericht. "Zuid-Korea heeft de wereld veroverd met hallyu, zijn levendige en creatieve populaire cultuur, die het imago van het land van een door de Koreaanse oorlog verwoest land heeft getransformeerd tot dat van een toonaangevende culturele krachtpatser in het tijdperk van de sociale media en de digitale cultuur van vandaag," aldus Rosalie Kim, curator van de tentoonstelling, in het persbericht. "Dit fenomeen is nog versterkt door de technologische en sociaal bewuste fanbases wereldwijd, waardoor het profiel en de relevantie van hallyu over de hele wereld nog verder zijn toegenomen, en we zijn verheugd dat we de energie en dynamiek ervan dit najaar naar het V&A kunnen brengen in de eerste tentoonstelling in zijn soort."

De tentoonstelling loopt van 24 september 2022 tot en met 25 juni 2023.

Dit zijn de eerste beelden van tentoonstelling ‘Hallyu! The Korean Wave’ in het Victoria & Albert Museum

Tentoonstelling 'Hallyu! The Korean Wave'. Beeld via Victoria & Albert Museum.

