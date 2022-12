In beeld: een bezoek aan de tentoonstelling 'Le Grand Numéro', gewijd aan Chanel-parfums

De parfumtak van luxemerk Chanel wordt deze winter in het zonnetje gezet in het Grand Palais Ephémère, een tijdelijk gebouw op de Champ-de-Mars in Parijs. Het merk ontvouwt hier zijn universum op grootse wijze, met behulp van gigantische parfumflessen en een speels parcours gericht op beleving.

Chanel: het grote nummer

Chanel is internationaal een van de grootste spelers op de markt voor parfums. Het Parijse label lanceerde in de jaren 1920 een van de best verkochte parfums ter wereld: Chanel No. 5. Daar bleef het niet bij. Het bedrijf, dat in 2021 gewaardeerd werd op ongeveer 14,6 miljard euro, ontwikkelde daarna nog vele andere geuren. Het is precies dat verhaal dat Chanel wil vertellen in de meeslepende tentoonstelling in Parijs. Het is een expositie die op alle zintuigen een beroep doet.

Scénographie de l'exposition Grand Numéro de la marque Chanel au Grand Palais Ephémère, à Paris. Crédit : Chanel.

De tentoonstelling, met de titel ‘Le Grand Numéro’ (vertaling: het grote nummer, het grote aantal) loopt van 15 december tot 9 januari 2023, een periode waarin de hoofdstad veel toeristen trekt. Om dit grote publiek zo goed mogelijk aan te spreken, heeft het merk gekozen voor een tentoonstelling in de vorm van een ‘emotionele reis’, zegt Thomas du Pré de Saint Maur in een persbericht. Du Pré de Saint Maur is Head of Global Creative Resources van de parfum-, beauty-, horloge- en juwelendivisies bij Chanel.

De bezoeker komt binnen op een kolossaal plein, een cirkelvormige ruimte die wel iets heeft van een circustent, waar de wereld van de Chanel-parfumerie tot leven komt door middel van reusachtige flessen en andere uitvergrote elementen.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Links: jurk gedragen door Marion Cotillard in de reclamefilm voor Chanel No. 5. Rechts: Roodkapje-kostuum gedragen door Estella Warren in de reclamefilm Le Loup. Beeld: Chanel.

Op het speelse parcours van de tentoonstelling worden bezoekers uitgenodigd om aan een rad van fortuin te draaien, aanwijzingen te vinden om toegang te krijgen tot een speakeasy, de Rorschach-test in olfactorische vorm af te leggen of zich te verplaatsen in Ernest Beaux, de parfumeur die met Gabrielle Chanel samenwerkte tijdens de ontwikkeling van No 5. Dit zijn allemaal ervaringen die helpen om de geuren van het merk beter bekend te maken bij het grote publiek.

Het bedrijf kwam onlangs nog in het nieuws met zijnMétiers d'Art-show voor herfst-winter 2023, die begin december plaatsvond in Dakar, Senegal. Kort daarna werd aangekondigd dat in dezelfde stad half januari een tijdelijke dependence wordt geopend van 19M, de interdisciplinaire galerie en residentie van Chanel in Parijs.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Ruimte gewijd aan het parfum Coco Mademoiselle. Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Ruimte gewijd aan het parfum Coco Mademoiselle. Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Ruimte gewijd aan het parfum Coco Mademoiselle. Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Scenografie van de tentoonstelling ‘Le Grand Numéro de Chanel’ in het Grand Palais Ephémère, Parijs. Beeld: Chanel.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking: Nora Veerman