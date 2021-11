In de film ‘Haute Couture’ vormt het naaiatelier van Dior het decor voor een intiem verhaal

Achter de droomachtige creaties van couturehuizen als Dior, Chanel en Valentino gaat een wereld schuil die gewoonlijk niet vaak in de media komt: die van de vrouwen en mannen die verantwoordelijk zijn voor het verfijnde naaiwerk. In nieuwe Franse bioscoopfilm ‘Haute Couture’, geregisseerd door Sylvie Ohayon, vormt juist deze wereld het levendige decor voor een verhaal over vakmanschap en levenslessen.

De film gaat over Esther, een ‘première d’atelier’ (het hoofd van een couture-atelier, red.) bij Dior, gespeeld door Nathalie Baye. Ze staat op het punt met pensioen te gaan als op een dag haar tas wordt gejat door de jonge Jade, wier rol wordt vertolkt door rijzende ster Lina Khoudri. Jade krijgt spijt en brengt de tas terug naar Esther, die Jade vervolgens aanbiedt bij haar in de leer te gaan. Jade is aanvankelijk helemaal niet thuis in de couturewereld, maar haar nieuwsgierigheid maakt dat ze toch blijft hangen. Zo raken de levens van Jade en Esther met elkaar verweven.

Ohayon baseerde de film op haar eigen relatie met haar dochter en stiefdochter. Daarnaast kwam de film voort uit haar fascinatie met het vakmanschap van haute couture. “Ik wilde de naaisters filmen terwijl ze aan het werk waren, en laten zien dat er achter al het spektakel normale mensen zitten die magie creëren,” aldus Ohayon in een statement, in handen van WWD.

Voor de film liet Ohayon zich adviseren door Justine Vivien, een kostuumontwerper die werkt voor het archief van Dior. Verschillende archiefstukken van het merk komen in de film langs, evenals verwijzingen naar meer recente ontwerpen.

De film komt in Frankrijk op 10 november in de bioscoop. België volgt op 17 november. Nederland moet nog even wachten: daar is de film pas eind februari op het witte doek te zien.