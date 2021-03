‘In de maak’: expositie over het maakproces van mode achter de ruiten van De Bijenkorf

Daarnaast maakten studenten van de Meesteropleiding Coupeur en de Dutch Shoe Academy in dezelfde proefstoffen reconstructies van silhouetten die ooit bij de Bijenkorf werden verkocht, in de ruim 150 jaar dat het warenhuis bestaat. Zo brengen ze de geschiedenis van De Bijenkorf in beeld.

Werk van de Meesteropleiding Coupeur en de Dutch Shoe Academy x Nike voor ‘In de maak’. Foto’s: N / J Studio

‘In de maak’ is een project van Room on the Roof. Dat is de benaming voor het torenkamertje bovenin de Amsterdamse Bijenkorf, waar lokale en internationale kunstenaars worden uitgenodigd om ‘in residence’ te werken. Onlangs werkten hier onder meer Martina Taranto, Duran Lantink en Koos Buster.

De expositie loopt van 6 tot 26 maart bij de Bijenkorf in Eindhoven, van 6 tot 18 april in Rotterdam, van 19 april tot 2 mei in Den Haag en Amstelveen, van 3 tot 11 mei in Utrecht en Maastricht, en eindigt de reis bij de oorspronkelijke Bijenkorf in Amsterdam, waar de tentoonstelling van 24 mei tot 6 juni te zien is.