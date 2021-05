In de tentoonstelling ‘Long Live Fashion’ worden bezoekers zelf even maker

Beeld: Textielmuseum, fotografie Coco Olakunle

Hoe geven we kleding een langer leven? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Long Live Fashion’, die op 25 september opent in het Textielmuseum in Tilburg. Met de interactieve expositie wil het museum bezoekers stimuleren om bij te dragen aan een duurzamere omgang met kleding, zo schrijft het in een persbericht. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Christien Meindertsma, textielrecyclingbedrijf Wolkat en Harm Rensink, creatief directeur van modeplatform New Order of Fashion.

In de tentoonstelling wordt werk wordt getoond van lokale en internationale modemakers, die bezoekers elk op hun eigen manier wijzen op de moeilijkheden en de mogelijkheden van de textielindustrie. Zo maakte Meindertsma voor de tentoonstelling een grote installatie die de impact van onze kledingconsumptie zichtbaar maakt. Van een aantal andere designers, onder wie de opkomende talenten Stina Randestad en Matthew Needham, zijn ontwerpen te zien gemaakt van post-consumer en post-industrial textiel.

Daarnaast is het de bedoeling dat de bezoekers van de tentoonstelling zich zelf in de rol van maker verplaatsen en zo meer leren over het productieproces van kleding, evenals manieren om de levensduur van kledingstukken te verlengen. In de ‘Microfactory’, een minifabriek die wordt gerund door modestudenten van het ROC Tilburg, kunnen ze kledingstukken op maat laten maken van afgedankt textiel, aangeleverd door Wolkat. Bezoekers kunnen daarbij kiezen voor een ontwerp van Meindertsma of van de winnaar van de speciale ontwerpwedstrijd die in het kader van de tentoonstelling werd georganiseerd. Ook is er in de tentoonstelling ruimte om te experimenteren met het pimpen en repareren van kleding. Tot slot worden de ‘Future Room’ innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame textielproductie en recycling gepresenteerd, die een licht werpen op de toekomst.

De tentoonstelling ‘Long Live Fashion!’ loopt van 25 september tot en met 27 maart 2022 in het Textielmuseum in Tilburg.