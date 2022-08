Iris van Herpen krijgt eigen retrospectief in Parijs' museum

Modeontwerper Iris van Herpen krijgt volgend jaar een eigen retrospectief tentoonstelling in het Musée des Arts Décoratifs, zo blijkt uit een tentoonstellingsoverzicht van het museum. Van 29 november 2023 tot en met 28 april 2024 zal de tentoonstelling te zien zijn.

Het zal volgens het museum een 'eerbetoon zijn' aan de ontwerper, die 'erkend is als een van de meest avant-gardistische figuren van haar generatie. De tentoonstelling zal worden opgezet rondom acht thema's die 'de essentie van haar werk vastleggen'. Daarbij vermeldt het museum dat de tentoonstelling een meeslepende en zintuiglijke verkenning zullen zijn van de wereld van Van Herpen.

In totaal zullen er ruim honderd jurken en ontwerpen van Van Herpen getoond worden. Ook zal er een ruimte gewijd zijn aan de modeshows van het modehuis en zal de sfeer van haar studio in Amsterdam worden nagebootst.

Nederlandse ontwerper Iris van Herpen startte haar eigen label in 2007 na haar afstuderen aan modeacademie ArtEZ. Pas drie jaar later toont ze haar eerste 3-D geprinte ontwerp tijdens Amsterdam Fashion Week, een techniek waar ze later bekend om komt te staan. Inmiddels toont ze haar collecties tijdens Paris Haute Couture Week en heeft ze een rits aan awards op haar naam staan. Naast haar vooruitstrevende technieken zijn er ook rode draden van inspiratie door de natuur en architectuur in haar werk te zien.