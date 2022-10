Jean School viert tienjarig bestaan met denim design tentoonstelling

De Amsterdamse Jean School bestaat dit jaar tien jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een speciale tentoonstelling van denim design. Deze tentoonstelling is te zien op denimbeurs Kingpins in Halfweg en zal doorreizen naar Denim City in Amsterdam, zo blijkt uit een persbericht.

De tentoonstelling heeft de naam ‘Brightest Blue: 10 jaar Jean School - a celebration of talent’ gekregen. In de expositie zijn werken van diverse alumni van Jean School te zien. De selectie wordt gezien als hoogtepunten van de school die gewijd is aan denim. De items zijn gemaakt tijdens de studie van de alumni’s.

Sinds de oprichting van de opleiding in 2012 zijn er meer dan 300 studenten aan de opleiding begonnen. Het is destijds opgericht door House of Denim en ROC Amsterdam. De school biedt een 2-jarige specialisatie Denim Design & Development voor modestudenten en een 1-jarig International Course in Denim City. Denim City is een denim innovatiehub in Amsterdam waar ook een atelier, een waslab, showrooms, klaslokalen en een archief is gevestigd.