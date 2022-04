Journalist Robin Givhan begint aan boek over Virgil Abloh

Robin Givhan, modecriticus van de Washington Post en winnaar van een Pulitzer-prijs, gaat een boek schrijven over het leven en werk van wijlen ontwerper Virgil Abloh . Dat schrijven internationale media, waaronder Business of Fashion, op basis van een aankondiging op uitgeefplatform Publisher’s Marketplace.

Het boek gaat niet alleen over Abloh zelf, maar in bredere zin over ‘hoe de zwarte Amerikaanse cultuur, gedreven door hiphop, streetstyle en sport, in botsing kwam met de grote oude bastions van luxe uit het hoogste segment’ en hoe daaruit een ‘democratisering van mode’ voortkwam. De levensloop van Abloh, die als zwarte ontwerper debuteerde met streetstylemerk Off-White en vervolgens hoofdontwerper werd bij luxehuis Louis Vuitton, geldt daarbij als leidraad. Het boek krijgt de titel ‘Make it Ours’ en wordt gepubliceerd door Crown.

Givhan schreef eerder het boek ‘The Battle of Versailles’, over de toonaangevende modeshow in 1973 waar Amerikaanse ready-to-wear-ontwerpers en Franse couturiers elkaar troffen en die een kantelpunt in de modegeschiedenis zou blijken.