Kabinet overweegt invoeren coronatoegangsbewijs bij horeca, cultuurvoorstellingen en uitgaansgelegenheden

Het kabinet denkt erover om een coronatoegangsbewijs te verplichten voor bezoekers van horeca, kunst- en cultuurvoorstellingen en uitgaansgelegenheden. Op dit moment zijn 1,8 miljoen Nederlanders nog niet gevaccineerd, en dat is te veel, vindt demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. “Als dit aantal niet omlaag gaat, moeten we de toegangsbewijzen breed toepassen,” zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge zegt een overbelasting van de zorg te vrezen door blootstelling van deze groep aan het virus.

Het kabinet gaat aan de slag met het voorbereiden van een wet voor invoering van de toegangsbewijzen, zo is in de brief te lezen. “Het gebruik van deze toegangsbewijzen kan bijvoorbeeld worden ingesteld voor de horeca, bij evenementen (waaronder festivals), voor publiek bij professionele sportwedstrijden en voor de vertoning van kunst en cultuur.” De geplande ingangsdatum is 25 september. Het kabinet onderzoekt nog of voor de toegangstesten dan een eigen bijdrage betaald moet worden, of niet.

Op dit moment worden er vooral nog coronatoegangsbewijzen gevraagd bij specifieke evenementen, voornamelijk met grote groepen mensen. De bewijzen zijn nog niet nodig voor toegang tot de horeca of bij bioscopen, bijvoorbeeld. In andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, is dat al wel het geval.