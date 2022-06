Kampen krijgt eigen duurzaam textiel festival

Kampen krijgt een eigen festival gewijd aan duurzaam textiel, zo meldt het Algemeen Dagblad. Op 24 en 25 juni vindt het Fair & Sustainable Festival plaats, georganiseerd door Diane Hund van de winkel Fair and Share, aldus de krant.

Hund doet zelf altijd mee aan Sustainable Fashion Week, een landelijke evenement dat normaal gesproken in september of oktober plaatsvindt. Echter is het evenement al twee jaar niet doorgegaan en wilde Hund niet tot september afwachten. Daarom heeft ze nu zelf een eigen festival georganiseerd in Kampen. Ze krijgt steun van Bibliotheek Kampen en heeft een bijdrage gekregen van het Heropeningsfond van Kampen Partners.

Het thema van de eerste editie is 'textiel', zo is te lezen in de uitleg over het evenement. Het festival moet dan ook voornamelijk interactief en educatief zijn. "Wat gebeurt er allemaal met die enorme hoeveelheid kleding die gemaakt wordt? Hoe wordt het gebruikt, verwerkt, gerecycled of geupcycled? Wat is er zo vervuilend aan de kledingindustrie en hoe kun jij zelf duurzamere keuzes hierin maken," aldus de omschrijving.