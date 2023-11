Kerstmarkt Christmas Village in Amsterdam krijgt een nieuw (winter)jasje, meer aandacht voor jonge ondernemers

Christmas Village, de kerstmarkt van Amsterdam, geeft dit jaar een groter podium aan lokale, jonge ondernemers en duurzame ontwerpers. De kerstmarkt op het Museumplein telt dit jaar ruim veertig chalets.

Om het aantal standhouders te laten groeien, neemt de kerstmarkt dit jaar wel afscheid van de ijsbaan, zo staat in het persbericht. “We willen ons altijd blijven vernieuwen, maar dit jaar hebben we een podium gegeven aan jonge ondernemers, die het niet makkelijk hebben tegenwoordig. Daarnaast is het ook voor ons heel belangrijk om met duurzaamheid bezig te zijn; van biologische standhouders tot groene stroom”, aldus Chief Executive Officer Jeanine Geurts.

Ook het assortiment voor ‘kerstcadeautjes’ is dit jaar verder uitgebreid. En, uiteraard blijven de klassiekers die bij een echte kerstmarkt horen, zoals warme chocolademelk met slagroom en glühwein gewoon van de partij.