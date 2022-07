Kijken: De Metafashion tentoonstelling van Viktor&Rolf in China

Viktor&Rolf opende op 29 april een tentoonstelling in de Chinese stad Shenzhen. Het was de eerste keer dat het merk een groot evenement in Azië organiseerde.

In de tentoonstelling zijn tachtig ontwerpen uit de haute couture collecties te zien. Daarnaast wordt het werk van Viktor&Rolf gepresenteerd door middel van fotografie van Arthur Elgort, Greg Kadel, Chen Man, en Ellen von Unwerth en zijn er miniatuurpoppen te zien zijn die de meest spraakmakende designs van de afgelopen jaren dragen.

Beeld via: Bonaveri

Acht thema’s worden uitgelicht die ‘nieuwe dialogen tussen het werk van de ontwerpers uit verschillende periodes aan het licht brengen’, zo is te lezen in een persbericht.

De tentoonstelling 'Metafashion' zal tot en met 9 oktober 2022 te zien zijn in het Shenzhen Sea World Culture and Arts Center.

Neem hieronder een kijkje in het digitale museum:

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri

Beeld via: Bonaveri