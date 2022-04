Viktor&Rolf lanceert tentoonstelling in China

Nederlands ontwerpersduo Viktor&Rolf lanceert op 29 april een tentoonstelling in de Chinese stad Shenzhen, dat deelt WWD. Dit is de eerste keer dat het merk een groot evenement in Azië organiseert. In 2016 en 2018 waren er nog exposities in Melbourne en Rotterdam, respectievelijk. De tentoonstelling 'MetaFashion' zal te zien zijn tot en met 9 oktober 2022 in het Shenzhen Sea World Culture and Arts Center en is uitgevoerd in samenwerking met de Shenzhen Design Society.

In de exhibitie zullen tachtig designs uit de haute couture collecties te zien zijn. Daarnaast zal hun werk gepresenteerd worden door middel van fotografie van Arthur Elgort, Greg Kadel, Chen Man, en Ellen von Unwerth en zullen er miniatuur poppen te zien zijn die de meest spraakmakende designs van de afgelopen jaren zullen dragen.

In tegenstelling tot eerdere Viktor&Rolf tentoonstellingen, zullen de uitgelichte designs dit keer niet op chronologische wijze gepresenteerd worden. In plaats daarvan worden er acht thema’s uitgelicht die ''nieuwe dialogen tussen het werk van de designers uit verschillende periodes aan het licht brengen'', aldus Pooky Lee, de curator van de show aan WWD.

De titel van de exhibitie heeft overigens niets te maken met OTB’s recente activiteit op de metaverse. De term 'MetaFashion' is genomen uit een review die Olivier Zahm in 1995 over het merk schreef voor Artforum magazine, waarbij hij naar hun designs verwees als conceptuele 'metafashion', zo deelt WWD.

In februari van dit jaar kondigde het Italiaanse mode conglomeraat OTB, waaronder Viktor&Rolf sinds 2008 valt, nog aan zich de komende jaren sterker te willen profileren in China. Zij willen hiermee onder andere het huidige aantal winkels in de regio (80) in de komende drie jaar te verdubbelen, aldus WWD. Ook zijn ze van plan later dit jaar een groot winkelcentrum in Shanghai te openen. Naast Viktor&Rolf vallen ook modehuizen Marni, Maison Margiela en Jil Sander onder OTB.